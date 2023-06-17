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持港護照女手撕入台登記表 被起底是校長後關補習班專頁並稱「失業啦」

香港01／ 撰文：陳進安
移居香港的女子Macy入境台灣時，撕毀入國登記表。（圖／翻攝畫面）
移居香港的女子Macy入境台灣時，撕毀入國登記表。（圖／翻攝畫面）

本月10日，一名擁有香港護照的旅客「Macy」搭機到台灣時撕毀「入國登記表」，並在抖音拍攝影片稱「你算哪門子的『國』」，但因她持香港護照不用填表，順利入境台灣。事件引起爭議，Macy被起底18年前從湖北武漢移居香港，是一所補習班的負責人。

據台灣媒體報導，Macy事後不但刪除抖音上的爭議影片，也關閉補習班的專頁，還在向網友回覆時提及「失業啦」、「提早退休」等。不過亦有聲音認為，Macy的話被斷章取義。周六（17日）下午，《香港01》曾聯絡Macy本人，惟對方拒絕作進一步回應。

移居香港的女子Macy入境台灣時，撕毀入國登記表。（圖／翻攝畫面）
移居香港的女子Macy入境台灣時，撕毀入國登記表。（圖／翻攝畫面）
據之前報導，Macy入境台灣前，在飛機上拿到入境台灣的登記表，但上面寫有「入國登記表」。她表示，看到登記表上「入國」兩字，讓她氣到直接撕毀表格。不過，因Macy持香港護照，不用填表，最後順利入境台灣，展開為期4天的行程，更曬出在高雄遊玩的照片。她又稱，自己喜歡到台灣旅行，即便不認同台灣的體制，「也不影響我熱愛『我們國家』這片美麗的寶島」。

根據《三立新聞網》報導稱，Macy本姓劉，來自武漢，18年前移居香港，10年前創立教育機構，是機構的創辦人和校長，學歷背景是武漢大學法學士學位，主教科目為小學中文（高年級）、中學中文。此外，她也常在抖音分享四處出國旅遊的影片。

撕毀登記表的畫面曝光後，Macy引來大量網友撻伐。而隨著身份曝光，她被發現緊急將補習班專頁關閉，只剩私人抖音帳號開放，並刪除了在飛機上撕毀入國登記表的影片。

報導指，對於輿論質疑，Macy也回應，稱覺得做法欠妥的，並承認自己衝動了。但她強調自己沒有說謊，更不靠抖音博流量，也從來不要做網紅，自己拍抖音幾年，一直純分享，沒有賺過錢。她也在回覆中提及「失業啦」，又指自己鬥不過黃絲，「唯有提早退休」，但就堅持撕台灣「入國登記表」的行為沒有錯，「各人有各人政見」。

然而，對於失業一說，有聲音認為Macy的話被斷章取義，其本意應是如果她是靠流量賺錢的話，她就「失業」了。對此，《香港01》曾聯絡Macy本人，惟對方拒絕作進一步回應。

值得一提的是，就事件，陸委會副主委兼發言人詹志宏日前表示，既然到台灣就要依法規入境，「將來她（Macy）如果不喜歡來，我們也不會歡迎他來」。

據《自由時報》則引述知情官員說法稱：「該女侮辱我國國格，未來要再來台灣，無法直接辦理網上簽證，主管機關已將身分予以註記，須以專案方式辦理簽證，政府有權駁回。」

延伸閱讀：

身在非洲心在漢　瘋傳中餐館趕走台灣客：自稱Taiwanese都滾蛋

文章授權轉載自《香港01》

香港 抖音 失業 補習 護照

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