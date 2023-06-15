快訊

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

蘋果三星互鬥「旗艦手機最貴」！圖解4大品牌手機價格變化 果粉笑了、「它」凍漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生拒讓座被呼「4巴掌」老翁動粗後猝死 家屬還索賠200萬

香港01／ 布萊恩
中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求一名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生沒有還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死。（網上圖片）
中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求一名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生沒有還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死。（網上圖片）

搭車讓座問題常掀爭議，中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求1名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生並未還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死，事後老翁家人竟要求該大學生賠償50萬人民幣（約新台幣214萬元），最終經法院審理，認為大學生毋須對老人的死負擔任何責任，判家屬敗訴。事件引來網友熱議，認為判決還大學生公道。事件發生於2014年，但近日再度在網上熱傳。

中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求一名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生沒有還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死。

綜合媒體報導，事發2014年9月9日下午4時許，地點在河南鄭州。該大學生因為考試熬夜，當日上巴士後隨即找了一個靠窗位置然後睡覺。老翁之後上車，見到年輕的大學生即要求讓座：「你看不到老年人在你旁邊嗎？你怎麼不給我讓座？」大學生拒絕，2人開始爭吵，老翁更氣憤動手一連打了大學生4巴掌。

過程中大學生沒有還手，到站後便下車，然而留在車上的老翁突然倒地不起，送院不治，死因為心臟病發。老翁家屬得知噩耗難以接受，指老翁患有心臟疾病，須避免情緒過度激動，認為大學生要求老翁死亡負責，要求大學生賠償50萬人民幣（約新台幣214萬元）。

法院審理後表示，無直接證據證明大學生曾用肢體暴力或刺激性言語刺激老翁，認為大學生行為未造成老翁任何侵害，故毋須對老人的死負擔任何責任，判家屬敗訴。

事件引來網友熱議，認為判決還大學生公道，「大快人心」，也有網友表示，大學生應反向老翁家屬追討賠償，不應忍，「平白無故被打了4巴掌，也應該索賠醫療費和精神損失費」、「遇到欺負就忍讓，只會無限度地縱容壞人囂張氣焰，也助長社會不良風氣」。

延伸閱讀：

老人路邊摔倒　女大生扶起反被索賠1證據神逆轉　判刑大快人心

老婦不會寫字無法領錢　銀行職員竟嗆「不要排隊」　下場大快人心

文章授權轉載自《香港01》

大學生 讓座 心臟病 鄭州

相關新聞

學生拒讓座被呼「4巴掌」老翁動粗後猝死 家屬還索賠200萬

搭車讓座問題常掀爭議，中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求1名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生並未還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死，事後老翁家人竟要求該大學生賠償

離譜婚鬧！伴娘雙手被綁電線杆 伴郎還在腳邊「點鞭炮」影片惹議

再有離譜婚鬧片段流傳！中國大陸社交平台瘋傳影片，顯示雲南日前1場婚禮上多名伴娘遭伴郎團以膠帶綁著雙手於電線杆上，再於腳邊點燃鞭炮，伴娘只能以雙手掩面躲避濃煙，場面危險。相關片段引來網友討論，紛紛狠批婚鬧行為低俗又過分，甚至觸動當地政府人員介入，表示會核實事件真確性以及發生的地區。

女淫官靠身體上位遭爆收賄 包養10鮮肉別墅和5軍人大玩群P趴

中國大陸一名女貪官朱仁秀不僅貪汙還荒淫無度，以肉體換得上位後，當過不少書記，甚至最高還當到了縣長。變本加厲的她開始收賄、放高利貸，還包養了十多個男禁臠…

過操！156公斤網紅在減肥營離世 陸多部門介入調查

近日體重312斤（156公斤）的大陸網紅「翠花要逆襲」在陝西華陰華山鎮一家減肥訓練營不幸離世引發大陸網友熱議。新京報13...

格力旗艦店直播主播穿「免職裙」 網轟：身上寫小三

國企前高管胡繼勇日前與小三牽手逛街一事持續發酵，小三視頻曝光洋裝被網友稱「免職裙」。近日格力旗艦店直播，一名主播穿著「免...

「永不說再見」… 天價克隆寵物 做生意惹爭議

寵物克隆機構對外聲稱，克隆寵物是「讓愛寵回歸」、「永不說再見」。在一些電商平台，動輒幾十萬元一隻的克隆寵物，也為克隆技術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦