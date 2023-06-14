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陸人在非洲開餐廳趕走台灣客 闆娘怒嗆：自稱Taiwanese都給我滾蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube
一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube

中國大陸有一名女子前往非洲辛巴威（中國大陸譯名：津巴布韋）開中式餐館，近日在抖音上傳一支影片，畫面為許多非裔女子坐在餐廳裡，笑著對鏡頭揮手打招呼的場景。影片中老闆娘提到日前有一名台灣女子用餐時表明自己不是中國人，當場被拒絕招待，直呼「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。

一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube
一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube

該則爆紅的抖音視頻被轉發到YouTube頻道，根據影片內容，這名陸籍老闆娘拍自己用筷子吃水餃的畫面，怒嗆「自稱Taiwanese都給我滾蛋，同福酒店不接待，人家說了人家不是中國人，人家Taiwanese，Taiwanese不歡迎啊！同福酒店堅持一個中國，不用上我這門口來吃了啊！Taiwanese都給我滾蛋，你是台灣人可以，中國台灣人」。

一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube
一名陸籍女子在非洲辛巴威開中式餐館，拍抖音大罵「Taiwanese都給我滾蛋」，在網路上引起轟動。 圖／翻攝自YouTube

影片傳出後，不少大陸網友拍手叫好，「幹的好，老闆娘」、「趕緊把他們趕出去」、「這種人我們不待見」、「謝謝你的堅定立場，支持你的愛國心」，也有網友聽口音認出「一聽就是我大遼寧的口音」、「老闆娘東北人吧！很硬氣」、「還是我們東北女人敢說敢做敢幹敢當，永遠給你點讚」。

與此同時，有一票台灣網友留言說「那不要去你那邊吃就好了」、「妳的東西一定不好吃」、「老闆娘掌握了流量密碼」、「要用這種方式蹭流量，真的還蠻可悲的」、「我台灣人我驕傲」。另外，無論是抖音視頻還是YouTube影片，都沒看到老闆娘提到的台灣顧客身影，因此有網友好奇「這個影片只有老闆娘一個人唱獨角戲，誰知道到底有沒有這個台灣客人真的來過？」。

事後，老闆娘也在抖音開直播，表明自己是瀋陽人，她說自己「被（台灣客人）氣得一宿都沒有睡到覺」，也告訴粉絲「我兢兢業業地看完了所有的評論，沒有回覆到的大家就多包涵」。對於有網友留言表示「我決定搭飛機去津巴布韋，來這家店光顧」，老闆娘也親自出面回應「感謝感謝大家，歡迎大家來南部非洲的津巴布韋走走看看，請大家吃餃子」。

該名中式餐館的老闆娘透過抖音直播，表明自己被台灣客人氣到一整晚都睡不著覺。 圖／翻攝自抖音
該名中式餐館的老闆娘透過抖音直播，表明自己被台灣客人氣到一整晚都睡不著覺。 圖／翻攝自抖音

非洲 辛巴威

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