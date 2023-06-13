Nike鞋裝針孔偷拍？遭2女喝斥當「現行犯」 男將起訴要求公開道歉

6月11日晚，一男子在成都乘坐地鐵時被兩名2女生指稱「鞋面裝攝像頭偷拍」。警方調查後發現，只是Nike鞋子上的金屬裝飾反光誤會一場。經調解，其中一名女子對男子道歉；不過，該男子認為其道歉敷衍不能接受，將準備起訴，要求2人一起公開道歉。

綜合陸媒報導，該男子當晚搭乘地鐵時，起身為一對老夫婦讓座，隨後站在地鐵中間的扶手處。2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，「你是不是在偷拍，我懷疑你在用小型攝像頭偷拍。」

兩名女子堅稱看到綠色閃光，疑似是攝像頭發出的信號燈光。「就在他鞋帶最前端那裡，剛剛閃了綠光，我們看到他就關了。」

隨後，該男子和2名女子被列車安全員帶下車廂。該男子稱，自己還在疑惑時，就被安全員夾住胳膊帶走，「在全車乘客的目光中我好像被抓了個現行。」

下車後，該男子將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭，但仍被2女子不斷指責。在人來人往的車站月台，被眾多乘客用異樣的眼光打量，該男子表示，這令他很難受，只能無奈地雙手背後靠墻站著。

由於雙方僵持，車站工作人員選擇報警處理，警方調查後為男子澄清，分析是光線導致的誤會。警方表示會盡力調解，若對調解不滿意，男子可起訴2名女生，並要求賠償精神損失和名譽權受損。

經調解，其中一名女子在離開前飛快地對該男子說，「帥哥對不起。」但該男子認為，道歉不誠懇，且另一名女子也未向他道歉，她們根本沒有認識到自己的錯誤。男子計劃通過訴訟解決此事，要求她們公開賠禮道歉，當地地鐵站也表示將全力支持他解決紛爭。

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文章授權轉載自《香港01》