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「爸姓江、媽姓胡」替子取名用這2字 兒嘆：名字太大壓不住

香港01／ 撰文／桃樂斯
大陸有網友較早前分享其身份證，指他父親姓江，母親姓胡，而他還在母胎時，父親便喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以便將他改名為「江胡傳奇」。（微博影片截圖）
大陸有網友較早前分享其身份證，指他父親姓江，母親姓胡，而他還在母胎時，父親便喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以便將他改名為「江胡傳奇」。（微博影片截圖）

父母為孩子改名真的要審慎，否則將會鬧出笑話。大陸有網友較早前分享其身份證，指他父親姓江，母親姓胡，而他還在母胎時，父親便喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以便將他改名為「江胡傳奇」。他成長路上一直都會因為特殊姓名而引來關注，更曾被老師誤會他用網名在弄虛作假，故決定大學畢業後便會改名，亦勸喻其他家長，為孩子改名要審慎，「取名字這件事還是要深思熟慮一下，不能圖一時之快」，不然將會給孩子帶來痛苦。

陸媒報道，湖北武漢一名將滿21歲的男生在網上分享其身份證，可見他的名字為「江胡傳奇」。他表示，父親姓江、母親姓胡，兩人想將彼此姓氏融入孩子名字中，加上還在母胎時，父親喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以便將江胡與傳奇合併成1個名字，同時寄望他能擁有傳奇人生。他補充，父母在家裏通常都叫他「傳奇」；而在外的同學則稱他為「江胡」。

「江胡」續指，無論在學校還是去旅遊，從小到大都會因為特殊的姓名而引來關注。曾有導遊看到其身份證，便會說「這個人是誰？」，繼而惹來全車乘客注目，不過他亦說明，別人通常都是湊熱鬧，並沒有惡意，只是有次上課曾被老師誤會，對方說「同學們都很好，但有的同學就是會在名字上弄虛作假」，意指「江胡」，因為對方誤以為他是故意取個網絡名稱，殊不知原來是真名。

「江胡」稱，他雖然沒有因為名字而感到困擾，但還是建議其他家長們，為孩子改名時應要謹慎，「我覺得取名字這件事還是要深思熟慮一下，不能圖一時之快，給孩子帶來很多年的痛苦」。畢竟他的名字太特殊，多少還是會有些困擾，現年就讀大學3年級的他，因擔心「名字太大壓不住」，正打算畢業後改名，而父母對此也沒有意見，畢竟孩子已成年，擁有自主權。

對於「江胡傳奇」這個名字，網民明顯不太認同其家長這麼隨便的作風，並斥責「不負責任的爸爸」、「猛一看，以為是新出的手遊」、「現在取個正常的名字都難得了，這個社會究竟是進步還是退步了」、「這長大一定要改吧，太尷尬了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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