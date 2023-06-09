養兒17年驗DNA發現非親生！慈父離婚後仍決定供讀大學 下場悲慘

視如己出未有換來好下場！重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，至2002年兩人離婚，兒子由黃男撫養，但劉女揚言兒子不是他的骨肉。黃男半信半疑下，在兒子17歲時去做DNA親子鑑定，驚覺兒子的確不是親生，但他一樣供養兒子至大學畢業，殊不知兒子一找到工作後突然消失，和黃男劉女斷絕聯絡，黃男其後同時患上尿毒、腎衰竭等重病，迫不得已向前妻提告，追討多年撫養費及精神撫養金，案件判決日前出爐。

大陸媒體報道，重慶市南岸區人民法院發布涉未成年人家事審判案例，案件中人全為化名。案情指，黃男1991年和劉女結婚，同年9月，兒子黃某某出生，至2002年9月，兩人感情破裂決定離婚，協議兒子由黃男撫養、承擔一切費用，雙方「無債權債務」。兩人離異後，仍多次因兒子教育問題出現分歧，劉女多次在吵架過程中，透露兒子不是黃男親骨肉。

至2008年，黃男在前妻多次「提醒」下，終於決定帶當時17歲兒子到重慶市人口和計劃生育科學技術研究院，進行DNA親子鑑定，結果發現兩人真的不是父子。黃男知情後大感驚震，惟從小養育兒子長大，始終有感情，而且兒子還在求學，沒有任何經濟來源，決定繼續供養，支付生活費及學費等，直至兒子大學畢業。

可是等到兒子大學畢業，一找到工作突然消失，不辭而別也沒有聯絡黃男，更沒有聯繫生母劉女。黃男後來患上尿毒症、腎衰竭等重病，經濟出現困難，他無奈決定將前妻告上法庭，要求退回養育費、醫療費、醫藥費及精神損害賠償等，合共19.9萬人民幣（約86萬台幣）。

案件6月2日審理，法官認為被告劉女違反夫妻間忠誠義務，還隱瞞黃某某非黃男親生事實，離婚後亦未盡撫養義務。被告理應自行承擔養育費用，並有責任和義務照顧，卻將之轉嫁到沒有血緣關係且不知情的黃男身上，凡此種種都侵害了黃男人格權利和財產權。考慮各項因素，法官判劉女應賠償合理費用共169,116元人民幣（約73萬台幣），及精神損害賠償3萬元人民幣（約13萬台幣）。

案件令網民心酸，「太慘烈了」，批評失去蹤影的兒子行為不妥，「這孩子是他X的沒良心，以後誰要是嫁了誰倒楣」、「養兒不防老」、「慈善父親，蛇蠍兒子」。不少人覺得黃男要求的賠償太少，多年來的心力和錢一定不止這數目，「要得太少了，還有精神損失費」、「雖然善良是一個好詞，但是太善良也會傷害自己！」。

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文章授權轉載自《香港01》