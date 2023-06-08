私人車位被占男子氣到焊8根鐵柱 嗆：公開道歉 否則永遠別想走

有車族的民眾對於私人車位被陌生人侵占總是相當感冒。陸媒近日報導浙江紹興一名男子因為私人車位遭到侵占，在多次要求車主移車未果後，直接在車位周圍焊上八根鐵柱，並嗆車主：「不道歉的話，就永遠別想把車開走。」

根據報導，車主侵占他人車位後未留下電話，車位所有人透過大陸查號台114才取得車主電話。

該名男子在多次請侵占車位的車主移車時，對方直接表明這是公用車位人人可停，但所有人在電話中向他表示：「社區裡所有車位全部都是私人的，並沒有公共車位，希望你能來挪一下車」，但即便車位所有人在兩小時內致電車主6次，懇請移車都不理。在車位所有人報警後，車主才說自己喝醉了，無法開車，「要挪自己挪」，隨後掛上了電話。

男子無奈之下想出了絕招，在事發隔日，花費1000元人民幣(約4303元台幣)請來工人，在自己車位上焊上八根鐵柱，將侵占他車位的車子團團圍住，並要求對方道歉，不然就永遠別想把車開走。

車位所有人並將自己的兩輛車直接停在對方車輛的前後，讓車主即便想移車也動彈不得。陸媒稱，侵占他人車位的車主在事後也報警，陸警則勸兩方用調解方式處理，並建議車主提起民事訴訟。