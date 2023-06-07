考驗人性？正妹後座更衣羞「春光外洩」 司機反應曝光被網轟爆

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香港01／ 撰文：布萊恩
香港網路上瘋傳一段女子在計程車內換衣服的影片。（影片截圖）
香港網路上瘋傳一段女子在計程車內換衣服的影片。（影片截圖）

司機對女乘客提出涉及隱私問題被網友罵爆「可恥」。（示意圖／Ingimage）
司機對女乘客提出涉及隱私問題被網友罵爆「可恥」。（示意圖／Ingimage）

這樣換衣服，旁人太尷尬了吧！香港網路瘋傳1段女子在計程車內換衣服影片，女子乘車時僅以毛巾包裹身體，遮掩重要部位然後在車內更換衣服，甚至拿出內褲穿上，其間更疑似走光，正在駕駛的司機看到不知所措驚呼「Oh My God」。當抵達下車地點後，司機竟對女乘客提出涉及隱私問題，更欲索取電話，其舉動被網友罵爆「可恥」，同時有人質疑影片真偽，懷疑是博取點擊率的「擺拍」。

網路上流傳長5分52秒的影片，可看到1名女子坐上據稱是Uber的計程車內，僅以毛巾包著身體，當她向司機說完下車地點，便一邊講電話，一邊從袋子取出粉紅色內褲把玩。女子對電話中的人提及「baby」、「I love you」等字句，相信是愛人，而她邊說邊脫去鞋子和襪子，讓司機大感驚訝。

講完電話後，女子隨即抬起雙腳，小心翼翼地把內褲套上，在毛巾內隱藏位置穿上，期間卻疑似「走光」。司機見狀連連驚呼「我的天，你在做什麼？」女子叫司機專心開車，司機明言，「好，但你這樣做，我無法開車」。

講完電話後，女子隨即抬起雙腳，小心翼翼地把內褲套上，在毛巾內隱藏位置穿上，期間卻疑似「走光」。（影片截圖）
講完電話後，女子隨即抬起雙腳，小心翼翼地把內褲套上，在毛巾內隱藏位置穿上，期間卻疑似「走光」。（影片截圖）

女子反問司機為何無法開車，且沒有理會對方，繼續把露肩連身裙套到脖子穿上。司機多次發出「Oh」、「Wow」叫聲，女子不滿問，「你為何看著我？」司機只好尷尬表示沒有看。

到達下車地點後，司機竟問女子有多少個男朋友，女子感到奇怪。司機解釋，自己是想成為她的男友，還說這次搭車不收費，更詢問女子電話號碼，但女子秒回「No」。然而司機沒有放棄，叫女子下次要乘車時再找他，女子則禮貌地回應「Okay」。

不少網友認為這是擺拍博取流量的影片。（影片截圖）
不少網友認為這是擺拍博取流量的影片。（影片截圖）

從2人對話語言、口音判斷，影片拍攝地點並非香港。網友看過影片議論紛紛，有人形容司機遭遇「你是非常幸運的人」，但也有大批網友批評司機藉工作挑逗女乘客的做法可恥，把影片放上網分享也不妥當。

不過，有網友認為女子換衣服過程「太假」，而且多次望向鏡頭，加上以毛巾包住身體的「真空」裝扮上車，實在有違常理，「她是來不及穿衣嗎？為甚麼這樣走在街上？」、「司機和女乘客都表現得太刻意了，影片是假的」，不少人認為這是擺拍博取流量的影片。

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文章授權轉載自《香港01》

換衣服 Uber 香港 計程車

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