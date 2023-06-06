萬達員工吃午餐玩手機被HR撞見 做成PPT內部通報公司

近日，萬達集團有員工因在午餐期間邊吃飯邊玩手機被公司內部通報。 大陸律師指出，員工在休息時間或用餐期間，在不影響工作的前提下可自主支配。公司領導拍攝員工用餐玩手機並通報，顯然已超出公司的管理範圍，侵犯員工隱私權。

網傳通報截圖顯示，通報左邊寫有「錦華一員工午餐期間，一邊遊戲，一邊用餐」的字樣，右邊配上該員工左手拿手機觀看影片，餐盤在其右邊的畫面，畫面右上角印有萬達集團的標誌。

網民「貓哥觀地產」發布的文章顯示：「這是公司內部的通報，某員工在中午食堂用餐的時候看手機，順帶玩一下游戲，然後被人力行政看到了，給拍下來了。這事兒還沒完，公司把這個事情放大了，做成了PPT在內部進行通報。」

文章稱，事情起因是最近萬達商管在總部、各大區展開「內控月度工作」，主要是對員工違規違紀、貪污腐敗等問題糾察檢舉。某區域的人力副總帶領眾多行政人員進行自查自糾，偶然間發現該名吃飯玩手機的員工，之後上了匯報材料，彰顯自己的工作結果。

《新黃河客戶端》報導，6月5日，萬達地產集團有限公司西區分公司相關負責人表示，錦華一個員工邊吃飯邊玩手機的截圖，是萬達商業管理有限公司發出，「我們這邊沒有這樣的事情發生，也不會發生這樣的事情」。

成都萬達商業管理有限公司的工作人員則稱，需要向人力部門查詢此事的具體情況，「你問這個幹嘛呢？我們不清楚，不方便告知」。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，員工在休息時間或者用餐期間，在不影響工作的前提下可以自主支配。公民享有的私人生活安寧與私人信息依法受到保護，不被他人非法侵擾、知悉、蒐集、利用和公開。

公司領導拍攝員工用餐玩手機並通報，顯然已經超出公司的管理範圍，構成對員工隱私權的侵犯。《中華人民共和國勞動法》也明確規定勞動者休息的權利，員工在休息期間的自主安排用人單位無權干涉。

付建表示，如果用人單位是根據公司規章制度作出的通告，由於涉及到勞動者的切身利益，該規章制度顯然是不符合規定，根據法律規定，應當由勞動行政部門責令改正，給予警告，給勞動者造成損害，應當承擔賠償責任。

用人單位作出的通告不僅侵犯員工的隱私權，也給其名譽造成負面影響。除了要求公司承擔民事侵權責任外，還可以向勞動監察大隊舉報投訴。

網民看法：

這種企業活該倒閉 一天閒的沒事乾就光找員工麻煩了 吃飯的時候竟然不工作還玩遊戲，罪大惡極。 那什麼時候可以玩手機？上班的時候嗎 是不是上廁所也不能帶手機... 看來萬達也快完蛋了 不是有一種說法，如果一家公司的管理墮落到只能折騰考勤了，那大概率代表這家公司在走下坡路。

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文章授權轉載自《香港01》