兒子姓名無人聽得明！同事嘲「為難廣東人」 網：還好不是姓蒙

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有母親和同事分享兒子名字時，對方竟然無法聽懂，需要用紙筆寫出來才明白，及後更嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。（小紅書圖片）
大陸有母親和同事分享兒子名字時，對方竟然無法聽懂，需要用紙筆寫出來才明白，及後更嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。（小紅書圖片）

為孩子改名的確是一門學問！大陸有母親和同事分享兒子名字時，對方竟然無法聽懂，需要寫出來才明白，及後更嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。小孩名為「李星丞」，普通話諧音讀星「城」，而在粵語卻讀星「承」，連起來說的確不夠順口。網友對於名字則認為要看用普通話念，還是粵語念，不過就覺得若用粵語則會相當繞口，更笑指往後孩子小名將會被改成「李猩猩」。

該母親在小紅書以「同事說這個名字太為難廣東人了」為題發貼文，指有天同事問及她的孩子叫什麼名字，不料唸了很久，對方都沒有聽懂，最後還需要寫出來才看明白，更被嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。從圖片可見，她的小孩姓李，名為星丞，在普通話的諧音是讀星「城」，不過在粵語卻是讀星「承」，組合起來一起讀，的確有點不順口。

不少網友認為原PO兒子名字不算難讀，只是有點繞口，更笑稱「還好不是姓『蒙』—懵惺惺」、「以後的小名就是李猩猩了」、「香港普通話『你醒醒』」，亦有人稱讚「感覺還挺美的」。不過原PO分享亦引來同為母親的網友留言，指出兒子名字難讀的困擾，「我家（孩子）叫澤彧（旭），在銀行辦社保卡激活，工作人員話我起個名無人識讀」。

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文章授權轉載自《香港01》

兒子 廣東 香港

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