水果攤沒人顧「30箱香蕉被搬光」 老闆回來一看傻眼了

扯！近日大陸江蘇一個水果攤販暫時無人看管，攤位上的三十箱香蕉竟在短短時間內被路過民眾搬光，甚至連包裝用的紙箱都被偷光，老闆無奈表示，起因為兩名打工男子上班到一半跑到其他地方偷懶，攤販才會無人看守，然而想不到都2023年了，光天化日下還會遭竊，也令他感到不可思議。

根據《搜狐》報導指出，近日大陸江蘇一間水果攤販前聚集大批人潮，路人原以為是生意太好，後來才發現老闆根本不在，是路過民眾私自搬走攤位上的水果，整整三十箱的香蕉都被搬光，連包裝用的紙箱也遭竊。

報導指出，老闆當時人在趕廟會，他聘用了兩名小伙子打工營業，想不到兩人竟偷懶，跑去附近飯店開房睡覺。老闆對於虧損相當無奈，且現在都已經2023年，還發生這種誇張的事情，也令他對人性貪婪感到不可思議。

此事引發網友熱議，對於民眾的行為，恐怕無法界定是搶劫還是偷竊，且一定不是一個人所為，因此若要咎責也有困難。網友認為，主要責任還是歸咎在兩名打工小伙子，應由兩人賠償老闆虧損。

還有網友指出，兩名打工人應輪流到飯店休息，而非一起離開，放任水果攤無人看管，針對無人看管的攤販商品，路人也不該私自拿取，應做一個文明有素質的人。