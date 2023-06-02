快訊

民進黨前黨工揭性騷／不要隱忍！專家教面對職場性騷擾自保3步驟

台股早盤漲近150點！站上16,600 台積電漲8元開559元

影／台中暗夜2場大火 百年老店「雪花齋」老闆娘送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臭氣熏天！母女租屋囤垃圾山 鄰居拍完片即嘔 房東趕客清超久

香港01／ 撰文：李納德
廣東1對母女租屋後在屋內囤垃圾。（微博影片截圖）
廣東1對母女租屋後在屋內囤垃圾。（微博影片截圖）

這對母女是怎住的？廣東近日流傳影片，顯示當地有對母女租屋後將單位變成垃圾屋。有鄰居爆料，該名媽媽帶住10多歲女兒入住，卻在屋內囤積垃圾，甚至迫到社區派人噴殺蟲藥，房東驚覺屋內已堆出垃圾山，只有通往廁所及洗衣機的路看到地板。鄰居入內拍片時要踩住垃圾，現場臭氣熏天，離開時更當場嘔吐。該對母女已被要求搬走，房東要自費請清潔工執屋，料需時4至5天。

大陸媒體報道，網上流傳影片，指廣東東莞一對母女租屋後留下滿屋垃圾，屋內臭氣熏天。隔籬屋住客林先生拍下垃圾屋「開箱片」上傳，可見屋內囤積大量膠袋、盒子等垃圾，堆出了小山丘，而且還找不出一條路，他要踩住垃圾入屋。

林先生無進入房間，但仍見到垃圾山滿到遮了半隻窗，光線不足下只能看到房右方有張棉被，懷疑是睡覺地點。而全屋唯二看到清楚「行人路」的地方，是行去廁所及通往洗衣機的路，看得到地板。

林先生透露，單位內住了一對母女，媽媽獨自帶着10多歲的女孩生活。由於衛生情況惡劣，社區的人還要安排人員上去噴蟑螂藥。直到房東上門查看，發現單位竟變成垃圾屋，裏面全部是生活垃圾，加上收到住客投訴，故他曾上門挨家挨戶噴殺蟲藥物，為母女「收拾殘局」。

林先生續指，房東已要求女租客搬走，還自掏荷包請清潔人員上門清理垃圾，料需要4、5日時間清潔。他回家時撞正清潔人員上門，便入屋拍片，「一走到樓下就反胃吐了」。

影片引起網民嘩然，直指垃圾多到根本無法行走，「這環境能不反胃嗎？」、「老鼠進來要開導航」。不少人更擔心其租客的女兒，「你確定是女生住的？還帶娃？」、「她孩子上輩子造了什麼孽攤上這麼個媽」。

延伸閱讀：

內地姊妹執垃圾不滿被誤認日本人　斥同胞文化自嘲博認同：很低級

驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠　梯間蟑螂上萬隻　網民：大型煉蠱場

文章授權轉載自《香港01》

房東 廣東 老鼠 蟑螂

延伸閱讀

廣東風電臨海基地 8月迎客

雲南乾旱影響供電 恐波及廣東 可能率先面臨缺電

廣東外貿進出口 「新三樣」亮眼

蟻滿載！洗衣機變「螞蟻大軍專屬按摩浴缸」 女子靠1招大膽洗2次衣服

相關新聞

臭氣熏天！母女租屋囤垃圾山 鄰居拍完片即嘔 房東趕客清超久

這對母女是怎住的？廣東近日流傳影片，顯示當地有對母女租屋後將單位變成垃圾屋。有鄰居爆料，該名媽媽帶住10多歲女兒入住，卻在屋內囤積垃圾，甚至迫到社區派人噴殺蟲藥，房東驚覺屋內已堆出垃圾山，只有通往廁所及洗衣機的路看到地板。鄰居入內拍片時要踩住垃圾，現場臭氣熏天，離開時更當場嘔吐。該對母女已被要求搬走，房東要自費請清潔工執屋，料需時4至5天。

根本沒服務！上朋友餐廳吃飯卻被收「高昂服務費」 她怒：酒還要自己倒

許多餐廳會向客人酌收10%的服務費，不過近日一位大陸網友卻怒批，自己到朋友的餐廳用餐，竟被收了台幣3000多元的服務費，儘管被收了高昂的服務費，在用餐過程中卻沒有受到相應品質的服務…

武漢夫妻生下「鏡面寶寶」內臟左右相反 機率百萬分之一

湖北武漢一對夫妻近日生下一名「鏡面寶寶」（體內器官反著長），據報導，這種機率僅百萬分之一。

花錢吃剩菜…性價比高又驚喜 「剩菜盲盒」被年輕人瘋搶

近期，成都刮起「吃剩菜」風，這裡的剩菜不是別人吃剩的飯菜，而是面臨過期的食物。11.9元（人民幣，下同）拿下原價35元的...

機率百萬分之1！陸夫妻生下內臟左右相反「鏡面人寶寶」

據港媒和陸媒報導，大陸湖北武漢市一對夫妻近日迎來了一名與眾不同的寶寶，令人驚歎的是，這位可愛的男嬰體內器官反著長，被稱為...

存款200萬剩2元！國一女兒「瘋手遊」大撒幣 轉給同學40萬逼瘋媽

小孩子闖禍，怎知直接讓媽媽損失快200萬！中國大陸一名母親近日帳戶近45萬元人民幣（約新台幣197萬元）竟莫名只剩0.56元人民幣（約新台幣2.45元），讓她嚇得趕緊調查，發現都是女兒搞得鬼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦