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上班第一天就離職！衰女慘遭經理痛毆 公司證實了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子日前上班第一天後，因家中因素馬上請辭，沒想到竟遭經理痛毆，讓她氣得報警。圖為示意圖。圖／ingimage
中國大陸一名女子日前上班第一天後，因家中因素馬上請辭，沒想到竟遭經理痛毆，讓她氣得報警。圖為示意圖。圖／ingimage

離職竟被揍！中國大陸一名女子日前上班第一天後，因家中因素馬上請辭，沒想到竟遭經理痛毆，讓她氣得報警。目前該公司證實案件已處理中，並未多作回應。

綜合陸媒報導，這名來自浙江台州的陳姓女子，因家中有事情必須優先處理，不得不辭去才剛報到一天的新工作，沒想到告知主管去意後，卻被暴怒的經理動手毆打。陳女當下也嚇得拿出手機錄影自保，沒想到遭對方嗆：「錄影做什麼？搞什麼鬼啊」，接著雙方爆發肢體衝突、陳女更被推倒在地。

據了解，事發影片呈現「天旋地轉」、異常混亂，只聽得見經理的咆哮聲、陳女的驚呼聲以及金屬物品落地的聲音。最終畫面定格在了天花板上。

對經理誇張行徑，她也氣得報警，認為簽約的時候就有被告知，一周內若不適應公司，可以隨時離開。該公司對此事也回應，已經接獲此案通知，正在處理程序當中，後續的處理狀況則並未多作說明。

主管 離職

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