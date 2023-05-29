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陸女不滿講中文遭香港超市保全歧視 投訴後更嗆：看看誰是大爺

香港01／ 撰文／布萊恩
有大陸女於網上發文表示，她日前到中環一間超市購物，詎料於自助收銀機結賬後，被保安質疑有否付款，質疑自己被歧視。（香港01資料圖片）
有大陸女於網上發文表示，她日前到中環一間超市購物，詎料於自助收銀機結賬後，被保安質疑有否付款，質疑自己被歧視。（香港01資料圖片）

購物遇到不快事情難免掃興，有大陸女於網上發文表示，她日前到中環一間超市購物，詎料於自助收銀機結賬後，被保安質疑有否付款，因而認為遭到歧視，「一個衣着還算得體的白領會被一個超市保安歧視，只因為我講中文」。

她又質疑為何該保安不問其他顧客只問她，認為是「區別對待」，於是要求經理介入，保安隨即致歉。事後樓主留言：「看看誰是大爺，很多local（本地人）就是欺軟怕硬，覺得我們什麼都不懂，隨便拿捏，是時候也讓我們教教他們怎麼做事了！」

帖文引來大陸網民熱議，有人感同身受，認為香港歧視、區別對待問題普遍；也有網民認為毋須小題大做上升至「歧視」層面，「其實不論語言，就算本地人都會受到不禮貌對待」、「毋須往語言歧視方向想」。

該大陸女於小紅書以「#香港歧視#」為題發文講述今次不快經歷。她表示，自己是中環「金融女」，有大陸背景，「說實話，我覺得我既然在香港工作生活，我很少去說香港的不好，我總覺得兩地要取長補短，共同發展」，惟今次經歷「真的有被傷到」。

她憶述，5月22日中午到中環國際金融中心（IFC）一間超市購物，拿着一盒沙律及一盒藍莓，在自助收銀機排隊「買單（結賬／埋單）」，「當我走上去一台機器的時候，發現那台機器應該是未完成訂單的狀態，旁邊有位白人老外在隔壁機器買單，我就用中文問旁邊的一名女保安，這台機器能不能買單，她特別粗魯大聲用粵語的說，這台機器不能用，你沒看別人在買單嗎？」。

樓主聽罷沒有說話，換到另一台自助收銀機付款，其間該保安全程站在旁邊，「如果她不是盲人的話，我覺得她應該是能確定我買單了」。然而該保安卻突然問她「小姐，你買咗單沒啊？」，令她大感錯愕，「就所有的顧客，她只問了我，而且我在這買了這麼久的東西，第一次被質疑有沒有買單」。

樓主質疑受到「區別對待」，於是拿出發票，又問該保安為何不問其他顧客有沒有買單，並要求保安把經理叫過來。保安隨即致歉，「雖然她道歉了，我還是覺得吃了個悶虧，一個衣着還算得體的白領會被一個超市保安歧視，只因為我講中文，這事也是無比魔幻了」。

事後樓主深深不忿，於小紅書公開事件，明言「如果下次我再遇到這種情況，我會三連問，"what do you mean？","why you asking that？","I feel attcked"」，又說「我就裝無辜，看看誰是大爺，很多local（本地人）就是欺軟怕硬，覺得我們什麼都不懂，隨便拿捏，是時候也讓我們教教她們怎麼做事了！」。

帖文引來大陸網民熱議，有人感同身受，認為香港歧視、區別對待問題普遍，「博主這遇到的已經是明顯的歧視、區別對待」、「現在我到哪兒都講普通話，不慣着他們，聽不懂就給我硬聽！」、「我在超市講普通話也被服務員翻白眼和摔東西，直接找經理投訴了，不慣着她們」。

也有網民認為毋須小題大做上升到「歧視」層面，「其實不論語言，就算本地人都會受到不禮貌對待」、「毋須往語言歧視方向想」、「說實話，我每月一次香港從來沒感到歧視」。

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文章授權轉載自《香港01》

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