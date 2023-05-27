二度確診在家養病…爺爺神手剪出「1復古髮型」 女高中生崩潰：怎麼回學校

中國大陸再掀新一波新冠疫情，近期二度確診的人數增加，專家示警6月底恐出現高峰。日前，大陸一名學生因再度確診而在家休養，期間爺爺好意要幫她剪頭髮，不料竟剪出「一顆復古頭」，她一照鏡子當場嚇傻，忍不住哀嚎「下周陽康（即康復的意思）就得回學校了，我該怎麼辦」。

近日一則微博貼文引發討論，大陸一名女高中生因二次確診在家養病，一日爺爺說要幫她剪頭髮，女學生因生病頭暈，沒想太多就同意了，不料成果卻讓她跌破眼鏡。從圖片可見，女學生的中長髮被爺爺「直接砍半」，頭髮短至耳下、露出半個後頸，不僅脖子上的短毛沒剃乾淨，髮尾也完全沒修齊，變成超級粗糙的「復古學生頭」。

大陸一名女高中生被爺爺剪了頭髮，模樣相當粗糙。圖／取自微博

女學生照鏡子後當場傻眼，在貼文哀嚎「結果一不注意就這樣了，我該怎麼辦啊啊啊啊啊，真的好醜！我本來也有點胖，這把我的缺點無限放大了」。待轉陰後就要回歸校園，一想到這點又讓她更加崩潰，「下周陽康就得回學校了，我該怎麼辦」。

文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言表示，「這爺爺到底怎麼想的」、「真的救命！是我我會哭的，但是已經剪成這樣了，妳不如去理髮店剪個那種男生頭」、「雖然但是，忍不住還是想笑，哈哈哈哈哈」、「我高中就是要求這種長度，全年級的女生都一樣」，也有人提出補救方法，「可以先買一頂自然的假髮戴一段時間」、「去理髮店看看能不能補救一下」、「接頭髮變水母頭吧」。