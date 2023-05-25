涉嫌性侵80歲老婦 19歲鮮肉救生員喊冤：我被警方逼供

香港沙田區一名80歲婦人2021年在做晨間運動時，遭到一名黑衣人襲胸、摩擦下體，報警後，警方調閱監視器，五天後逮捕當時年僅17歲的梁姓男子，梁男喊冤，辯稱自己是遭到警察「威逼利誘下」才認罪。裁判官近日裁定，不採納警方當時的招認證供，梁男罪名不成立。梁男現年19歲，職業為救生員。

根據港媒《香港01》報導，一名80歲婦人於2021年間，在馬鞍山附近的西沙路天橋做晨間運動，期間與一名黑衣人擦肩而過，十分鐘後突然遭到對方摀住嘴巴，並且被襲胸、碰觸私處，直到婦人尖叫，對方才停手，而後黑衣男子立即逃跑，婦人回家平復情緒後，在孫子陪同下報警。

香港警方在五天後逮捕到涉嫌犯罪的梁男，梁男當時年僅17歲。近日該起案件開庭審理，梁男原先坦承犯行，但是後來改口否認，指控當時遭警察逼供，被威脅若不承認非禮，就會被控告搶劫、盜竊等罪名。梁男辯稱，先前在錄取口供時曾詢問警方「竊盜會判多久年？」警員回答「大概監禁四年」，梁男再問「那非禮呢？」警員則回答可以賠款，當時怕被誣告更嚴重罪行，只好承認非禮，依照指示在口供上簽署。

裁判官分析，當時梁男錄口供時間與其指稱被威嚇的時間不遠，接受盤問時，在關鍵事項上沒受動搖，認為被告梁男可能真的沒有作出口供上的事，裁定相關證供不能呈堂。此外，被害人視線並非一直看著擦身而過的男子，其觀察和辨認並不理想，加上監視器鏡頭並非連貫，難以肯定梁男必然是疑犯，因此裁定罪名不成立。