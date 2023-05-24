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驚悚畫面曝光！直播途中遇尋仇砍殺 他疑遭斷掌噴飛入鏡
近年流行直播，許多網紅藉此賺進大筆財富，且偶爾會拍到意外現場，但也有人為了賺流量刻意製造驚悚畫面。昨（23）日廈門傳出一名男網紅在抖音直播途中，遇上仇家持刀報復，直播主疑似遭當場斷掌，手掌甚至噴飛入鏡，廈門警方調查後指出2名傷者已送醫，目前無生命危險，全案仍在調查中。
根據推特帳號「李老師不是你老師」分享影片，昨日廈門一位石姓男網紅在抖音直播途中，突然遭一名羅姓黑衣男子持刀砍殺，一旁的葉姓友人見狀嚇得趕緊避走逃難。細看影片，當羅男持刀砍向石姓網紅後，突然有「肉色團塊」噴向羅男，「李老師不是你老師」在推文再分享一張照片，直指是石男遭砍遺留現場的斷掌。
网友投稿— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) May 23, 2023
5月23日，厦门。
刚刚，一名抖音主播在直播过程中突然被砍，目前原因未知。 pic.twitter.com/KUPDRYAT3N
驚悚畫面曝光後吸引眾多網友回應，「在廈門，離我好近，好可怕，今晚睡不著了」、「這是能直播的嗎」、「是不是直播罵人被找上門了」、「看政府怎麼掩蓋，這事有點大」；不過也有人懷疑可能是網紅藉機炒作流量，質疑斷掌只是道具，但有其他網友針對背面視角畫面，指出石男遭砍後，逃跑時左手空蕩蕩，認為確實遭羅男一刀斷掌。
廈門警方表示，羅男已於今（24）日逮捕，經初步調查，羅男曾與石男、葉男於網路發生口角，因心生不滿，所以衝到廈門持刀砍殺。目前石男、葉男送醫治療後，沒有生命危險，全案仍在調查中。
Deadly moment:— Voices Against Autocracy (@VAA_2020) May 23, 2023
May 23, #Xiamen 🇨🇳 a jitterbug anchor was suddenly attacked by an man with Machete during the live broadcast. pic.twitter.com/7w3ZZHO9SU
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