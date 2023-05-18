港女「真空暴露」乘港鐵影片瘋傳！疑沒穿內衣幾走光 網友狠批偷拍

偷拍行為認真缺德！本港網絡瘋傳1段影片，有乘客乘搭港鐵時，見到1名女子「真空」穿着露出部份胸部，打扮相當性感，於是拍下並上載上網分享。網友看過影片大呼誇張，但不少人力撐每個人也有穿着自由，只要不影響別人便沒有問題，反指摘偷拍行為極缺德，直斥：「偷拍的人先犯法！」

根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。

該段影片長5秒，近日於香港網絡瘋傳。從影片見到，該女子左手手臂有紋身，背着疑似名牌手袋穿着黑色鬆身背心衣裝，明顯看到沒有穿戴內衣胸圍。

有乘客看到這一幕竟拍下影片，鏡頭更從遠至近放大女子胸部露出位置，畫面令人咋舌。

影片引來網民熱議，有人認為女子衣着誇張暴露，「不太合適吧？」、「太暴露」。但也有大批網民認為每個人也有穿着自由，只要不影響別人便沒有問題，反指摘拍攝者偷拍行為，「自己鍾意點着就點着，無影響人有咩問題？」、「偷拍可恥」。

翻查資料，該影片其實早於2021年已經流傳，而2021年正值新冠肺炎疫情高峰及口罩令實施期間，惟片中女子及乘客都未有戴上口罩，估計拍攝時間應在早於新冠肺炎疫情爆發時期。另有網民認出，片中港鐵車廂是舊東鐵車廂，相信是「舊片再翻傳」。

延伸閱讀：

Uber車cam偷拍短裙女露底走光 影片網上瘋傳 影埋司機容貌曝光

短裙女地盤派外賣影片瘋傳！疑露底走光工友呼尷尬 網民轟偷拍

文章授權轉載自《香港01》