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32歲碩士女年薪66.5萬有房開4條件徵婚 遭男大罵飆淚痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自雅典娜抖音
圖擷自雅典娜抖音

陸媒報導，中國大陸一名視頻網紅「雅典娜」在杭州公園拿著徵婚海報，開出4大相親條件尋找另一半，卻當場遭一名男子嗆聲：「都32了，還敢開這樣的條件，有這樣條件的男子為何要選妳？」讓她飆淚痛哭，並認為「可以不愛請別傷害」。

雅典娜在杭州著名的相親公園拿著徵婚海報，上頭寫著：「真誠找對象！女91年、碩士學歷、身高158公分、體重90斤(約45公斤)，嘉興杭州有房，職業為廣告公司策畫，年收入約15萬元人民幣左右（約66.5萬元新台幣）」。

寫完自介後，雅典娜再開出4條件徵婚：「欲尋良人，共締良緣。要求如下：一，本科以上學歷；二，上海或浙江有房；三，身高175公分以上，四，願意給5萬元人民幣（約22.16萬元新台幣）的彩禮，不議價。

未料，現場有位戴著墨鏡的男子走上前嗆雅典娜：「都32了，還敢開這樣的條件，有這樣條件的男子為何要選妳？」男子並稱：「現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」，多番言詞攻擊讓雅典娜瞬間淚流滿面。

雅典娜當場也回應男子：「你選不選跟我沒有關係啊」，男子又開始酸諷：「我想說你們這些女孩子為什麼就不能清醒一點呢？自己什麼條件自己不知道嗎？妳這樣容易帶壞社會風氣，妳知道吧？現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」。

兩人對話引來眾人圍觀，有路過民眾勸阻男子少說兩句，但墨鏡男似乎不想停止戰火，再表示：「91年（1991年）的，她今年都多大了，她還有幾年青春啊？妳買她回家有甚麼用呢？」不等男子說完，雅典娜已退到鏡頭後方默默擦淚。

在這段影片曝光後，雅典娜在影片中表示：「可以不愛，請別傷害。每一個大齡剩女都值得愛情」、「每一個人都在攻擊我的年紀，難道女孩子年齡大有錯嗎？年齡大就不能提任何條件了嗎？」、「每個人都有追求愛與被愛的權利，尊重別人的選擇很難嗎？你們也會老的啊」。

在陸版抖音擁有36.7萬粉絲的雅典娜，在徵婚事件過後還在抖音開直播，表示當天那位男子說話其實更難聽，她也強調自己不認識這位男子，該起事件真的不是演戲。

圖擷自雅典娜抖音
圖擷自雅典娜抖音

徵婚 相親 網紅

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