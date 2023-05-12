阿婆衝紅燈過馬路！無視司機多次按喇叭 網友怒斥自私：好害人

遵守道路交通規則，不要衝紅燈是常識吧！不過日前網上流傳1段「車Cam（行車記錄器）」影片，顯示有老人被司機多次按喇叭，提醒她不要衝紅燈時，她竟多次「彈岀又彈入」，最終仍在紅燈下橫過馬路，完全無視交通規例。

片段惹來網友熱議並斥其行為自私，憂引起交通意外會令其他駕駛者負上刑責，亦有人對經常遇見老人家衝紅燈舉動感到無奈，不明為何不能待轉至綠燈才過馬路。

YouTube頻道「車CAM特警」日前發布1條約33秒影片，有司機行車記錄器顯示，有老人正在橫過馬路，不過行人過路方向為紅燈，她理應在行人區等候。

當她第1次衝燈時，司機在遠處已經按喇叭示意，她亦退回行人路，不過礙於司機停下，她便2次衝燈，其後司機再次按喇叭，她被嚇到原地轉了1圈，更手指指般疑似責罵司機，之後和司機對峙一會後，亦懶理紅燈以及司機持續按喇叭，直接越過對面馬路，是第3次衝燈。當她即將到達行人路時，隨即有計程車快速駛過，若然走遲幾秒，後果真的不堪設想。

網友都對於老人不遵守交通規例，堅持衝紅燈舉動感到憤怒，亦擔心其行為若引起交通意外只會禍害其他駕駛者，「不好害死人囉！」。有人則笑言司機不斷按喇叭「嚇到阿婆彈岀彈入」，有留言就嘲諷「你畀啱Beat，佢啱心情咪跳返Part舞先」、「懷着必死的決心」、「50年前賽跑冠軍」。

另有網友對經常遇見老人家衝紅燈而感到無奈，亦不解為何不能等待轉至綠燈才過馬路，「以前返工搭巴士經過某個位，駕巴士總會按喇叭，因為成日有老人家不看燈亂過馬路」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》的33(6)條，在交通燈控制的過路處，行人均須遵從交通燈的指示橫過車路，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可處罰款2000元港幣(約7845台幣)。

（車CAM特警＠YouTube）

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文章授權轉載自《香港01》