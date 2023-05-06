快訊

你的密碼上榜了嗎？資安公司公布「10大爛密碼」 小心個資外洩風險高

永康超商店員墜樓案2嫌收押禁見 全家總公司接管直營配合調查

女飯店吹頭！吹風機噴出10公分高火焰 網驚呆：是武器吧

香港01／ 撰文：夏洛特
遼寧瀋陽有女子用飯店供應的吹風機要吹頭髮，忽然感到風力不對勁，結果吹風機突然噴出7至10公分高的火焰。圖/網上影片截圖
遼寧瀋陽有女子用飯店供應的吹風機要吹頭髮，忽然感到風力不對勁，結果吹風機突然噴出7至10公分高的火焰。圖/網上影片截圖

在電影《國產凌凌漆》中，由羅家英飾演的發明家達聞西研究出終極武器「攞你命三千」，一直是影迷心中經典。而近日，大陸有女子住進遼寧某飯店，在使用吹風機時感到風不太對勁，趕緊拿開來用手試一下，結果吹風機突然噴出7至10公分高火焰，把她嚇壞了。事件令網友高呼可怕及誇張，也有人想到電影中星爺的對白「吹風機只是它表面的掩飾」，直言「表面是吹風機，實則是火槍」。

綜合陸媒報導，事發於5月3日，遼寧瀋陽某飯店內，房客孫小姐洗完頭後，隨手就拿起飯店供應的吹風機吹頭。當時她感到風力不太對勁，便拿開用手去試一下風力，結果吹風機突然噴出7至10公分高火焰，「一開始風不對，放邊上吹手試了一下，然後感覺它冒火了」。

從影片可見，吹風機前端持續冒煙，金屬零件透出紅光。使用人一開啟吹風機就蹭的一下噴出火焰，塑膠外殼有輕微變型。孫小姐事後表示，她展示影片通知飯店後，到朋友房間用吹風機吹一下頭，便申請退房離開飯店。

雖然孫小姐十分幸運地沒有受傷，但她的經歷卻嚇到了不少網友，網友們紛紛留言表示「這要是直接對着吹頭髮，不敢想像啊」、「得虧沒對着腦袋吹，太離譜了」。另外有人就笑指這個吹風機是「特工裝備」，「是哪位特務留下的，來認領一下」、「吹乾烘乾一步到位」。

噴火吹風機，讓網友聯想到電影《國產凌凌漆》中各種無厘頭的發明，笑言這是「特工裝備」。圖/《國產凌凌漆》劇照
噴火吹風機，讓網友聯想到電影《國產凌凌漆》中各種無厘頭的發明，笑言這是「特工裝備」。圖/《國產凌凌漆》劇照

延伸閱讀：

驚！電暖地毯起火2歲女嗌「着火」　家長聽不懂幸哥哥察覺救全家

情侶慶生忘形親嘴　蠟燭燒着頭髮都唔知　網民嚇親：佢唔痛㗎咩？

文章授權轉載自《香港01》

吹風機

相關新聞

女飯店吹頭！吹風機噴出10公分高火焰 網驚呆：是武器吧

近日，大陸有女子住進遼寧某飯店，在使用吹風機時感到風不太對勁，趕緊拿開來用手試一下，結果吹風機突然噴出7至10公分高火焰，把她嚇壞了。事件令網友高呼可怕及誇張，也有人想到電影中星爺的對白「吹風機只是它表面的掩飾」，直言「表面是吹風機，實則是火槍」。

蘇州IFC高層房間激戰未拉窗簾 男女｢春宵一刻｣被無人機清晰拍下

大陸一對男女在酒店激戰，因房間位於高樓層故未有拉上窗簾，不料飛過的無人機竟拍下「春宵一刻」的高清畫面。

女總裁嫁小19歲員工 50歲生3胞胎

已經耳順之年的醫藥公司女總裁李巧林，在41歲時與剛大學畢業的22歲員工蘇建軍相戀結婚，起初兩人感情並不被外界看好，但後來...

心寒！保安徒手接墜樓女致重傷骨折 反遭家屬嗆：女兒有事你負責

救人受傷反而被指摘，心寒莫過於此。大陸吉林1名保安近日為救1名跳樓女孩，導致自己身體多處骨折和脊椎受傷，然而沒想到救人竟成噩夢開端，獲救女孩家屬不但沒有感謝保安救命之恩，反而批評他不負責任，明言「我家孩子要是真的有什麼事的話，你們得負一輩子責任」。

小學生疑嫖妓影片瘋傳！被父母撞見暴打求饒 1句童言回應糗大了

大陸近日瘋傳1段聲稱是「小學生在家嫖娼被父母逮到」，指河南1名小學生因無聊寂寞，打電話約小姐「上門服務」，被父母回家撞破，當場暴打教訓他，男孩則哭訴「打電話說的，打電話讓她過來陪我」，可是父母沒有住手。 影片引來網友熱議，不少人認為太誇張，「太早熟了吧？」、「我們小時候還在和泥巴，你家都嫖娼了」;但也有人質疑事件真偽，「是編造的？」、「全場是哪裡說嫖娼了？男孩說的班主任讓打電話，讓他們回電話，誰家孩子嫖娼還給班主任打電話的？」。翻查資料，該影片早於2021年8月已流傳，至近日多個網站「翻炒」讓影片再引起熱議。

第2位港產AV女優AliceWong狂收負評 網友列4點狠批：素海霖完勝！

首位港產AV女優素海霖Erena早前以藝名「繪麗奈」在日本出道消息一出，即引起全城轟動，出道處女作優先開售當日，網民的蜂擁購買更令平台一度死機。日前香港再有一位現年22歲名叫Alice Wong的AV女優誕生，首部AV長約42分鐘，而且更是尺度全開全程四級片（沒有馬賽克），不過許多網民觀看後對作品就似乎不太滿意，列出4點狠批其出道作，更將Alice Wong將素海霖一同比較！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦