女飯店吹頭！吹風機噴出10公分高火焰 網驚呆：是武器吧

在電影《國產凌凌漆》中，由羅家英飾演的發明家達聞西研究出終極武器「攞你命三千」，一直是影迷心中經典。而近日，大陸有女子住進遼寧某飯店，在使用吹風機時感到風不太對勁，趕緊拿開來用手試一下，結果吹風機突然噴出7至10公分高火焰，把她嚇壞了。事件令網友高呼可怕及誇張，也有人想到電影中星爺的對白「吹風機只是它表面的掩飾」，直言「表面是吹風機，實則是火槍」。

綜合陸媒報導，事發於5月3日，遼寧瀋陽某飯店內，房客孫小姐洗完頭後，隨手就拿起飯店供應的吹風機吹頭。當時她感到風力不太對勁，便拿開用手去試一下風力，結果吹風機突然噴出7至10公分高火焰，「一開始風不對，放邊上吹手試了一下，然後感覺它冒火了」。

從影片可見，吹風機前端持續冒煙，金屬零件透出紅光。使用人一開啟吹風機就蹭的一下噴出火焰，塑膠外殼有輕微變型。孫小姐事後表示，她展示影片通知飯店後，到朋友房間用吹風機吹一下頭，便申請退房離開飯店。

雖然孫小姐十分幸運地沒有受傷，但她的經歷卻嚇到了不少網友，網友們紛紛留言表示「這要是直接對着吹頭髮，不敢想像啊」、「得虧沒對着腦袋吹，太離譜了」。另外有人就笑指這個吹風機是「特工裝備」，「是哪位特務留下的，來認領一下」、「吹乾烘乾一步到位」。

噴火吹風機，讓網友聯想到電影《國產凌凌漆》中各種無厘頭的發明，笑言這是「特工裝備」。圖/《國產凌凌漆》劇照

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文章授權轉載自《香港01》