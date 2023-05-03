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違停狂收罰單！車主稱「這原因」無法拖車 網友揭發謊言：噁心

香港01／ 撰文：桃樂斯
有車輛因違停被貼多張罰單，但玻璃窗前卻貼上告示解釋，因壞車兼遺失車匙，加上公眾假期未能聯絡車廠，希望交通警能體恤，並藉此避過抄牌。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片)
有車輛因違停被貼多張罰單，但玻璃窗前卻貼上告示解釋，因壞車兼遺失車匙，加上公眾假期未能聯絡車廠，希望交通警能體恤，並藉此避過抄牌。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片)

有車輛因違停被貼多張罰單，但玻璃窗前卻貼上告示解釋，因壞車兼遺失車匙，加上公眾假期未能聯絡車廠，希望交通警能體恤，並藉此避過抄牌。（示意圖／Ingimage）
有車輛因違停被貼多張罰單，但玻璃窗前卻貼上告示解釋，因壞車兼遺失車匙，加上公眾假期未能聯絡車廠，希望交通警能體恤，並藉此避過抄牌。（示意圖／Ingimage）

為了躲過違停罰款罰單，竟然想出這個藉口！日前有男子在街上看到一輛車因為違規停車而被交通警送上4張罰款，不過車輛玻璃窗前卻貼上告示，表明車壞和遺失車鑰匙，加上正好碰上五一黃金周假期，所以未能聯絡車廠，希望獲交通警體恤。貼文惹來網友熱議，有網友覺得犯法就是犯法，再多的解釋也不能逃避責任;亦有眼尖的人發現車主說謊，不明白車壞和遺失車鑰匙明明同時發生，為何能彷如「先知」，並將2張告示貼於車內，故揶揄這藉口是「餿主意」，並斥「這麼噁心，沒錢不要開車」。

該名男子在Facebook「馬路的事討論區」群組發文，指「你以為寫一大段理由他就不罰，這樣收4張」。從圖片所示，有車輛因為違規停車而被交通警送上4張罰單，不過車輛玻璃窗前卻貼上2張告示，一張表明「車壞」，另一張則交代違規原因「因為遺失車鑰匙，假期未能聯絡車廠」，故無法拖走車輛，希望交通警能高抬貴手。

車主表明「壞車」和交代「因為遺失車匙，公眾假期未能聯絡起亞車廠。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片）
車主表明「壞車」和交代「因為遺失車匙，公眾假期未能聯絡起亞車廠。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片）

涉事車輛。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片）
涉事車輛。（圖／擷自FB「馬路的事討論區」圖片）

對於車主的請求，網友覺得犯法就是犯法，再多原因也不能躲過繳交罰款的命運，「如果寫告示就行，整街都違停了」、「你有你車壞，我有我開罰，沒有衝突」、「幾天假期可以收到4張？」;亦有別人笑言「什麼只有一副鑰匙這麼慘」。

亦有眼尖的網友拆穿車主的詭計，「遺失車鑰匙，你又怎麼放告示在車裡」、「餿主意」、「不如說沒錢加油」、「就算相信你，但你始終都是違停」、「這麼噁心，沒錢不要開車」、「寫完多罰幾張實屬正常」、「自己找人拖走也不用這麼貴」;有留言則為車主「辯解」，「停車時預料自己會不見鑰匙，所以就寫下來」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

車主

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