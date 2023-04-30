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太像！她扮《黑暗榮耀》朴涎鎮高傲逛街 發下1豪語成真要衝南韓了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸美妝部落客仿妝《黑暗榮耀》惡女朴涎鎮，影片一出瞬間爆紅。圖／擷自抖音
一名大陸美妝部落客仿妝《黑暗榮耀》惡女朴涎鎮，影片一出瞬間爆紅。圖／擷自抖音

南韓第59屆百想藝術大賞28日落幕，其中韓劇《黑暗榮耀》在電視部門獲得最多獎，飾演「文同珢」的宋慧喬憑精湛演技，出道27年終於首奪影后。一名大陸美妝部落客搭上《黑暗榮耀》話題熱潮，仿妝該劇最大反派「朴涎鎮」，連歪嘴笑的神情也百分百還原，該片曝光後，掀起大陸網友熱烈討論。

韓劇《黑暗榮耀》講述一名高中生文同珢（宋慧喬飾演），在校園中遭到以朴涎鎮（林智妍飾演）為首的五人幫，從身體到精神層面的霸凌，文同珢被迫害到退學，隱忍多年創傷向五人幫復仇。其中，反派朴涎鎮性格高傲，對社經地位較低的人很輕蔑，經常用「歪嘴笑」表情嗆人，也掀起網路模仿潮。

南韓藝人林智妍飾演朴涎鎮是劇中大反派。圖／Netflix提供
南韓藝人林智妍飾演朴涎鎮是劇中大反派。圖／Netflix提供

近日有大陸美妝部落客「黑犬醬·MO」拍影片仿妝朴涎鎮，從招牌桃紅色襯衫、黑色裙子，到髮型、妝容都百分之百還原，連朴涎鎮最經典的「歪嘴笑」表情，都被她演得有模有樣。當影片點讚數破10萬，黑犬醬應網友要求，以朴涎鎮很高傲的人物設定，上街和路人、百貨公司櫃姐互動，令不少人笑翻。

黑犬醬應粉絲要求，以朴涎鎮高傲人設，上街和路人互動。圖／擷自抖音
黑犬醬應粉絲要求，以朴涎鎮高傲人設，上街和路人互動。圖／擷自抖音

近日黑犬醬發下豪語，如果仿妝影片點讚數破百萬，就衝去南韓和路人互動，沒想到影片迴響太熱烈，短短幾天豪語竟然成真，讓黑犬醬傻眼，只好馬上去辦護照，不過大陸辦護照流程變嚴格，黑犬醬還為此遷戶口到長沙，可說是為了南韓行大費周章。

許多大陸網友也紛紛大讚黑犬醬的執行力太強，「這位姐太強，為了拍影片遷戶口」、「涎鎮啊，我在南韓等著妳」、「我感覺，如果這樣去南韓，真的會被抓去上綜藝節目，甚至可能和林智妍本人見面」、「迫不及待想看韓國人反應了，期待！」。

南韓 黑暗榮耀 林智妍

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