貼心為女友Call小黃！女方下車竟做1事 司機不忍心想通知召車男

小黃司機常撞破偷吃？有小黃司機發文指日前接獲Call車訂單，相信是男生替女友召車，未料他將女生送到目的地後，居然看到她抱住另一位男子，懷疑對方出軌，頓時左右做人難，考慮是否通知召車男生，發文問「我應該…？？」。有網民認為不能姑息出軌，必須轉告女生男友，亦有人認為閒事莫理，「這種事深夜經常都會見到」，更何況不知3人關係。

該小黃司機在Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組發帖，指某日接到Call車訂單，稱是1名男生幫替女朋友召小黃。截圖所見，男方召車地點是奧海城2期，目的地是沙田石門邨，並給予20元貼士。司機原本不確定2人關係，但因為男生召車時按錯了選項，「見到我問我有無Payme，到達之後會過給女朋友再給錢」。司機指男生有禮地請他安全將女友送回家，距料女乘客下車不久，竟然跑去抱住另一位男子，目擊疑似偷吃一幕，吃驚稱：「我應該....？」

部份網民認為不能放過偷吃的女乘客，「舉報啦，這樣女不可以姑息」、「當然打電話拒單聲，拒出錢」、「邊個拒貼士邊個老闆，見疑即報，第時啲人就識給貼士司機，坐車又識給封口費」。不過有人就覺得閒事莫理，「Tips不上報」、「不多事做，好奇害死貓，完成行程收錢就走得，理得人搞邊科」。

有留言質疑單靠樓主片面之詞，斷定女乘客偷吃似乎稍有不公，「有啲職業道德好，你Post支order出嚟寫段嘢，畀人Share去唔同群組，萬一事實同你所講有出入，會害死人！」。亦有留言猜測各種可能性，女乘客此舉未必算是偷食，「人地收兵，男女朋友？」、「你點知條仔唔係送完條女上車，轉頭就攬住另一條女？」、「條仔call車送條女畀返佢老公，無問題呀」。

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文章授權轉載自《香港01》