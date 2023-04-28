客嗆「7支烤串500元」太貴 店員反譏「窮」獲力挺

依法規定，商家必須明確標價，避免出現消費糾紛。大陸湖南長沙美食城寨近日發生一起糾紛，一名客人購買了約七串烤串，包括昆蟲、海馬、蠶蛹等，總價115元人民幣（約508元台幣），讓他不滿表示「太貴了」，卻被店員反罵「窮逼」。不過真相曝光後，網友一面倒挺店家，直指是「奧客」。

根據《九派新聞》報導，長沙美食城寨的烤串店的員工表示，店內食物都有明碼標價，當時也有提醒該名客人他選擇的品項較貴，例如海馬五十元一串等，店家也指出，店內有監視錄影器，可以證明是客人先罵人，最終交易也沒有完成。

報導指出，長沙美食城寨已重新培訓所有商家與員工，並針對事發商家罰款，該名罵人的店員也已被辭退。然而多數網友都挺店家，紛紛留言「都有標價，做好又不付錢，被罵活該」、「這些食物貴很正常」、「先罵人店員罵回去合理」。