飯店枕頭底下傳來動物慘叫聲 掀開見一窩初生的牠們被壓死

這經歷絕對會令人對住酒店產生陰影！大陸南昌一間酒店早前有客人躺到床上時，突然聽到枕頭下傳來老鼠的慘叫聲，連忙掀起枕頭查看，竟見到有一窩初生的老鼠仔，被他壓死在枕頭上，令枕頭頓時滿佈血跡。客人不滿向酒店投訴，得到的回覆是估計窗戶沒關好，導致有老鼠跑進房，承諾會加強衛生管理。有網友見到事發畫面，不禁大叫：「我看了都要吐了！」

據陸媒報道，大陸一名男子本月22日入住南昌一間酒店，當他躺下來想睡覺之際，竟聽到枕頭底下傳來老鼠的叫聲，嚇得他急忙轉身掀開枕頭查看，沒料竟發現有一窩剛出生的年幼老鼠，體型只有手指般大，全身呈粉紅色，疑不敵男子的重壓而全部死亡，血跡染到枕頭及床單上。

男子被眼前一幕嚇到，再也睡不着，怒極向酒店投訴。酒店回應，指他們也是第一次遇到這種情況，估計是窗戶沒關好，才會有老鼠跑進房間內產子，職員會安排男子更換房間，並強調未來會加強衛生管理，賠償方面則另作磋商。

男子將事發片段在網上發布，不少網友看到如此震驚的一幕，紛紛留言：「這絕對會是一輩子的陰影」、「這還能住人嗎？會不會太誇張」、「我看了都要吐了」、「我雞皮疙瘩都起來了」。

旅客入住南昌一間酒店躺下來睡覺之際，聽到枕頭底下傳來老鼠的叫聲，掀開枕頭查看到有一窩則出生的老鼠，但已被壓死。影片截圖 地上也有老鼠屍體。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》