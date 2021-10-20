海底撈能承辦婚宴嗎？ 陸客服回應：喜糖和瓜子絕對有

相信不少人結婚時，都會選擇在酒店、酒樓設宴，或在戶外場地、花園等舉辦小型的雞尾酒會，與親朋好友分享喜悅，但又有否想過舉辦一場火鍋婚宴呢？

《時代財經》報道，上周四（14日），有網友在社交平台「小紅書」發文，分享自己與海底撈的聊天記錄。當他詢問是否能在海底撈舉辦婚禮，對方回覆稱「留下聯繫方式、婚禮舉辦時間以及大概參加的人數，會有專人對接安排」。在相關文章下，海底撈小紅書官方帳號也留言稱 ：「讓小撈看看有多少人在這裏蹲後續」。

事後，「如果海底撈可以辦婚禮」衝上熱搜，不少網友都留言「海底撈不能讓你們悄悄結婚」、「等海底撈可以辦婚禮，我就結婚」，有人甚至表示會與男友、父母、岳父岳母商量，爭取在海底撈辦一場婚禮。有網友稱，自己是「黑海會員」，在海底撈用餐有8折優惠，「之前也問過海底撈，他們說可以佈置餐廳。不過，關於婚禮人數、場景佈置、就餐時長這些問題還要進一步溝通」。

位於廣州的其中一間海底撈的客服人員稱，一般客人的需求，海底撈都會盡量滿足，包括舉辦婚禮，「氣氛組肯定會上場，店裏也會準備喜糖和瓜子」。有曾經考慮在火鍋店舉辦婚禮的消費者表示，能否在火鍋店辦婚禮與婚俗有關，「我們老家比較重要的飯局，比如生日、婚禮等不能吃火鍋，因為你會被『涮』（算計）」；另外，吃火鍋煙霧繚繞，氣味重，長輩應該不會同意。

海底撈舉辦婚禮花費多少？

如果只考慮婚宴的人均消費額，參考海底撈的客單價，大約人民幣100元（約新台幣436元）。財報顯示，今年上半年海底撈的整體客單價為人民幣107.3元（約新台幣466元），如果一圍酒席的人數以10人計算，海底撈一桌婚宴的價格大約人民幣1100元（約新台幣4793元），相比傳統的酒席更為划算。

不過，一般海底撈的門店都會考核翻台率，若婚宴時間太長，消費者可能要向海底撈支付額外費用。此外，海底撈的瞬時承客量不大，對於幾百人的婚宴，部分海底撈門店可能無法接待。

川渝地區早有火鍋婚宴

事實上，四川、重慶等地早有火鍋婚宴。有網友表示，在十幾年前，自己就已經在火鍋店吃過酒席。近年，生態火鍋園、火鍋概念店開始走紅，成為部分年輕人的婚宴新選擇，其帶有自然風光或古典園林的特色場景，以及大型舞台和特色歌舞，吸引不少新人將其作為拍婚紗照、辦婚禮婚宴的場地。

根據前瞻研究院的數據，2021至2026年，中國婚慶產業年均複合增長率約為5%，至2026年行業市場規模將突破2萬億元，達到21669億元。對於海底撈等火鍋品牌承辦婚宴的情況，食品產業分析師朱丹蓬表示，海底撈品牌優勢明顯，門店眾多，能夠匹配消費者舉辦婚禮的需求。然而，海底撈等部分火鍋品牌並不具備充足的基礎條件，比如缺少大型宴會廳等，「另外，在一些地區，結婚吃火鍋並不太不接地氣，火鍋店辦婚禮的不確定因素還很多」。

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文章授權轉載自《香港01》