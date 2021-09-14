中秋禁忌瘋傳！他曝「冷凍柚子」下場 網看完崩潰：不敢直視

警方上周三（8日）於facebook發文，指接報1名89歲患有認知障礙症的老翁失蹤後，經通宵搜索，終在柴灣一配水庫尋回老翁，並上傳警員背着老翁下山的照片。不過，許多網友看過照片後均紛紛「錯重點」，驚訝其中1張相中，警員及老翁背後竟然多了1隻腳，直呼看見了「鬼腳」，相片隨即被熱傳，惹來熱議。不過，從另一角度可以見到，原來當時有1名鄉村巡邏隊隊員從後協助警員，所謂的「鬼腳」只是角度問題。

2021-09-13 20:21