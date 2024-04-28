快訊

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

白宮記協晚宴遇反戰示威！與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

文旦獲准銷陸 麻豆文旦果農喜添通路盼陸方穩定通路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影

「多一個重要通路，當然樂見大陸對台重新開放文旦銷陸。」大陸海關總署今再度宣布，將會將批准台灣文旦柚等農漁產輸入，台南麻豆文旦柚農民說，這當然是視為「善意」，也對文旦產業多一處重要通路，也盼兩岸農業多交流、溝通，避免傷及產業本身。

台南文旦種植面積近1100公頃，去年產量約2萬5000公噸，是全台最大產區，麻豆文旦更是居冠。麻豆農會總幹事孫慈敏中午說，樂見大陸重新開放台灣文旦輸入。

她指出，包括麻豆等台南地區文旦約近9成都是內銷為主，也因是全台最早採收，產銷有其優勢。

但從整體全台文旦產業來看，陸方願意重新開放台灣文旦輸入，對整個文旦產業來說，就是多一處重要通路，也是視為「利多」，後續還是要觀察，現階段還是柚農本身要延續麻豆文旦好口碑，落實田間管理、精進栽培技術，這才是最重要，也是最基本的。

台南市政府農業局長李建裕也指出，台南地區文旦主要市場以內銷居多，從整個產業面來看，對岸重新開放台灣文旦輸入，這當然「樂觀其成」，農業局最重要的就是強化通路，輔導農民相關栽培技術強化，其實，麻豆柚農們都累積相當豐富文旦栽培管理經驗，文旦也是在地重要經濟來源，也盼兩岸在農業產銷交流上能互惠發展。

不願曝光的某文旦貿易商說，之前兩岸關係生變，他的文旦銷陸受阻損失慘重，雖然對岸現在傳出同意輸入，但很擔心哪天又突然喊卡，真的會讓人措手不及。他苦笑說，「文旦沒顏色」，盼對岸不要動輒祭出禁銷令，這對彼此都無益。

台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦是全台最大文旦產區，以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆農會總幹事孫慈敏說，樂見對岸重新開放台灣文旦輸入。記者謝進盛／攝影
台南麻豆農會總幹事孫慈敏說，樂見對岸重新開放台灣文旦輸入。記者謝進盛／攝影

台南 文旦 農民

延伸閱讀

逾80宮廟、175組陣頭參與 3年1科「麻豆香」下周登場

花蓮瑞穗玉里文旦著果率差 農政單位現勘爭取救助

台南推產地品牌標章 助北門蘆竹溝養蚵產業轉型

台南農業局「農產外交」 芭樂鳳梨行銷多倫多

相關新聞

陸恢復台灣文旦柚輸入 農業部長：沒接獲消息 盼透過平台協商

立法院國民黨籍立委17人訪問大陸，再次獲得兩岸交流具體突破，繼稍早大陸文旅部宣布先開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸海關總署...

文旦獲准銷陸 麻豆文旦果農喜添通路盼陸方穩定通路

「多一個重要通路，當然樂見大陸對台重新開放文旦銷陸。」大陸海關總署今再度宣布，將會將批准台灣文旦柚等農漁產輸入，台南麻豆...

陸廠躋身蘋鏈 概念股淡定

蘋果新供應商名冊上周發布後，被納入的個股市場反響平平，「果鏈」對大陸資本市場影響下滑，大多龍頭果鏈廠商對於蘋果的依賴性正...

外國車廠結盟陸企搶市

今年北京車展上，包括福斯、豐田等全球汽車製造商積極參展，路透引述業界高層表示，這些外國汽車製造商正在積極尋找大陸合作夥伴...

財務造假 最高罰十倍

大陸十四屆全國人大常委會第九次會議近期首次審議會計法修正案草案，為大陸會計法自1985年施行以來第三次修正，其中最大亮點...

陸製造業 PMI 估維持擴張

中國大陸國家統計局將在4月30日公布4月官方製造業PMI及服務業PMI，財新傳媒也將在同日公布4月財新中國製造業PMI數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。