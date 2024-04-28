文旦獲准銷陸 麻豆文旦果農喜添通路盼陸方穩定通路

「多一個重要通路，當然樂見大陸對台重新開放文旦銷陸。」大陸海關總署今再度宣布，將會將批准台灣文旦柚等農漁產輸入，台南麻豆文旦柚農民說，這當然是視為「善意」，也對文旦產業多一處重要通路，也盼兩岸農業多交流、溝通，避免傷及產業本身。

台南文旦種植面積近1100公頃，去年產量約2萬5000公噸，是全台最大產區，麻豆文旦更是居冠。麻豆農會總幹事孫慈敏中午說，樂見大陸重新開放台灣文旦輸入。

她指出，包括麻豆等台南地區文旦約近9成都是內銷為主，也因是全台最早採收，產銷有其優勢。

但從整體全台文旦產業來看，陸方願意重新開放台灣文旦輸入，對整個文旦產業來說，就是多一處重要通路，也是視為「利多」，後續還是要觀察，現階段還是柚農本身要延續麻豆文旦好口碑，落實田間管理、精進栽培技術，這才是最重要，也是最基本的。

台南市政府農業局長李建裕也指出，台南地區文旦主要市場以內銷居多，從整個產業面來看，對岸重新開放台灣文旦輸入，這當然「樂觀其成」，農業局最重要的就是強化通路，輔導農民相關栽培技術強化，其實，麻豆柚農們都累積相當豐富文旦栽培管理經驗，文旦也是在地重要經濟來源，也盼兩岸在農業產銷交流上能互惠發展。