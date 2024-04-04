美財長葉倫今起訪問大陸 重申美方不希望與中方脫鉤
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
美國財政部長葉倫今起至9日到大陸進行訪問行，同時，葉倫也成為拜登政府中首位二度訪陸的內閣成員。香港信報指出，葉倫在前往大陸的途中，飛機停在阿拉斯加加油時表示，美中保持暢通的溝通管道很重要，此行將聚焦與中國發展健康的經濟關係，重申美方不希望與中方經濟脫鈎，認為雙方可受惠於貿易和投資，但強調必須在公平的競爭環境下進行。
大陸財經雜誌「財經」指出，葉倫4日起至9日訪問大陸，將與國務院總理李強、副總理何立峰、財長藍佛安及中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、美商代表等會晤。葉倫今日稍後將抵達廣州，期間將先分別與何立峰和廣東省省長王偉中舉行會談。6日下午，葉倫將轉到北京，與中國財金官員及經濟學家會面。
報導指出，葉倫和大陸官員都希望她此趟有機會去北京以外的地方，聽各方面的聲音。而此行第一站選擇廣州，是因其在大陸改革開放時間發揮了重要作用，同時，該地也聚集了很多包括美國公司在內的全球不同國家的公司，並且廣州為大陸的貿易和出口中心。
此外，葉倫此行在離開廣州後將前往北京。4月7日，葉倫將與北京大學的師生會面。當晚，她將與藍佛安舉行雙邊會議。另在北京期間，葉倫也將與一些大陸著名的經濟學家會面。隨後，將與潘功勝舉行雙邊會晤。
美國財政部早前稱，葉倫此行會向中方重點提出，中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果，並要求中方糾正不公平貿易行為，確保美國工人和企業受到公平對待。中國外交部指出，希望美方同中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，深化合作，推動中美經濟關係穩定向前發展。
據悉，今年是中美建交45周年。有學者指出，美國在經濟和科技上對大陸的限制在某種程度上成為兩國未來可能衝突的最大導火線之一。這也為葉倫訪華提供了重要性和必要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言