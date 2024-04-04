美財長葉倫今起訪問大陸 重申美方不希望與中方脫鉤

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美國財政部長葉倫今起至9日到大陸進行訪問行，同時，葉倫也成為拜登政府中首位二度訪陸的內閣成員。香港信報指出，葉倫在前往大陸的途中，飛機停在阿拉斯加加油時表示，美中保持暢通的溝通管道很重要，此行將聚焦與中國發展健康的經濟關係，重申美方不希望與中方經濟脫鈎，認為雙方可受惠於貿易和投資，但強調必須在公平的競爭環境下進行。

大陸財經雜誌「財經」指出，葉倫4日起至9日訪問大陸，將與國務院總理李強、副總理何立峰、財長藍佛安及中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、美商代表等會晤。葉倫今日稍後將抵達廣州，期間將先分別與何立峰和廣東省省長王偉中舉行會談。6日下午，葉倫將轉到北京，與中國財金官員及經濟學家會面。

報導指出，葉倫和大陸官員都希望她此趟有機會去北京以外的地方，聽各方面的聲音。而此行第一站選擇廣州，是因其在大陸改革開放時間發揮了重要作用，同時，該地也聚集了很多包括美國公司在內的全球不同國家的公司，並且廣州為大陸的貿易和出口中心。

此外，葉倫此行在離開廣州後將前往北京。4月7日，葉倫將與北京大學的師生會面。當晚，她將與藍佛安舉行雙邊會議。另在北京期間，葉倫也將與一些大陸著名的經濟學家會面。隨後，將與潘功勝舉行雙邊會晤。

美國財政部早前稱，葉倫此行會向中方重點提出，中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果，並要求中方糾正不公平貿易行為，確保美國工人和企業受到公平對待。中國外交部指出，希望美方同中方相向而行，妥處分歧，凝聚共識，深化合作，推動中美經濟關係穩定向前發展。