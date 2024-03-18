陸全國政協委員：應探索台籍教師可享編制內待遇

大陸全國政協委員、廈門大學資訊學院副院長廖明宏表示，大陸不僅應「引進」台灣教師，還要讓台師後能夠迅速「融入」。他建議大陸大學院校可探討台籍教師在幾個聘期之後，就可享受大陸編制內教師待遇，探索構建同等化的薪酬福利體系，同時為台籍教師辦理社保，解決公積金貸款購屋及「五險一金」補繳等問題。

據《人民政協報》報導，廖明宏關注通過進一步落實落細同等待遇，促進台籍教師融合發展。據不完全統計，目前有近400名台籍教師在福建的大學工作。如何讓主動登陸的台灣教師不僅「引進」，還要「融進來」，讓他們在大陸高等院校感受到更強的「職業獲得感」？

廖明宏認為，應把「同等待遇」與相關惠台政策進一步落實落細，同時還要給予台籍教師必要的職業發展通道。

廖明宏表示，現在大陸與台籍教師相關的政策，涉及人社部、教育部、中科院、自然科學基金會、中國科協、僑辦、國資委等多部門和單位，他們所發布的相關資訊和政策透過各自的官方網站，再由媒體分散發布。缺乏統一的資訊整合和宣傳發布平台，不利於台灣教師獲取資訊，大陸的人才招募利好政策不能有效傳送台灣教師群體。

「我了解到的情況是，來到大陸任教的台灣教師，現在仍多是透過朋友口耳相傳，來獲取大陸高校的相關招聘信息。」對此，他建議大陸相關部門，要增加面向專門針對台籍教師群體的招聘會和資訊匯總發布，以讓台灣教師更了解。

廖明宏發現，部分大學對台籍教師缺乏入職輔導和適應性訓練。「部分台灣人才是衝著惠台政策而來，抱持太高的期待，當發現有落差的時候，反而會產生負面情緒。」

他指出，目前大陸一些大學對台籍教師招聘多為「一人一議」的打包年薪制，因此校方在聘用時從整體出發提供薪酬參考，並不會提供非常具體的各項明細結算項目，只是統括幾項，這樣會給台籍教師造成大陸教師有的補助而自己沒有的誤會。

對於台灣教師關心的「進入編制難」問題，廖明宏建議，可否探討對台籍教師在幾個聘期之後，就可以享受編制內教師待遇的模式，探索構建同等化的薪酬福利體系。酌情為台籍教師辦理社保，解決其公積金貸款購屋及「五險一金」補繳等問題。

他建議探索建立賦予專任教師長期工作的福利保障，建立長聘機制；建議提升對台灣教師服務水準。建立一套專門的台灣教師人才服務管理制度，在工作、生活、發展等方面予以更多關懷。

此外，他還提出，大陸的大學積極鼓勵台籍教師加入教育工會，一方面讓更多的台籍教師知道工會對台胞的福利和政策，生活提供更多便利；另一方面，透過工會為兩岸職工互學互鑑，讓兩岸教師在生活和工作上互幫互助，進一步增進與台籍教師的溝通，幫助他們融入大陸的發展建設，使得台籍教師真正能夠在大陸「融進去」。