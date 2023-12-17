元旦三天連假將至 大陸熱門路線火車票秒殺

年底將至，大陸2024年元旦假期首日火車票16日開賣，多個線上旅遊平台的數據均顯示，不少熱門路線的車票開賣首日即售罄，其中「00後」和「90後」成為元旦三天連假的出遊主流族群，占比超過六成。

據星島日報報導，線上旅遊平台「同程旅行」的數據顯示，截至16日10時，連假首日從北京出發前往鄭州、武漢，南京出發前往合肥、杭州，以及成都出發前往重慶、西安等城市的多趟列車車次均已顯示「暫無餘票」，還有多個熱門線路的車票也開售就火速賣光。

數據還指出，本次元旦假期首日12月30日，大陸核心城市群的短途線路車票較為吃緊，需求多而供應少，比較熱門的線路主要有：北京至天津、上海至南京、深圳至廣州、重慶至成都等，出遊需求主要多以探親為主。

澎湃新聞表示，從另一個平台「攜程旅行」的資料來看，截至12月15日，2024年元旦假期國內整體旅遊訂單量較去年同期成長超3倍，其中飯店訂單較去年同期成長超5倍、機票成長超過205%，旅行團客製化遊等度假訂單成長240%。12月1日至14日，平台上元旦假期旅遊產品預訂熱度迎來大幅成長，預訂量較去年同期成長220%。

另，「途牛」發布最新報告亦指出，2024元旦假期用戶出遊距離、出遊天數成長明顯，大陸國內長線遊、出境遊出遊人次占比分別為54%及17%。顯示目前距離元旦假期已不到半個月時間裡，大陸元旦出遊的旅行產品預訂早已開始「加速」。

同程研究院分析，元旦假期探親與旅遊客流疊加，受冬季冰雪旅遊熱的帶動，預計北京、上海、南京等地發往哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、呼倫貝爾等熱門冰雪遊目的地的高鐵線路較有人氣，而假期間北京至張家口的滑雪專列人氣同時將大幅上升。

此外，報導提到，從大陸「跨年」族群來看，「00後」、「90後」、「80後」分別佔33%、33%和23%，其中，「00後特種兵」作為旅遊圈的新生勢力崛起，和「90後」在本次元旦小長假扛起了主力族群，合計占比超過6成。值得注意的是，「00後」人次的年比增長了2.5倍。

而隨著出遊群體越發年輕化，在大陸的「跨年」玩法也愈發多樣化。同程旅行提到，音樂演出、追極光、戶外登山、郵輪遊、海島遊等，成為今年大陸元旦較獲關注的出遊主題。