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陸出現7例新冠病毒JN.1變異株 疾控局：不排除流行可能

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸自11月首次發現新冠病毒JN.1變異株，疾控局表示截至12月10日，本土共有7例案例，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。（美聯社）
中國大陸自11月首次發現新冠病毒JN.1變異株，疾控局表示截至12月10日，本土共有7例案例，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。（美聯社）

大陸國家疾控局15日發布關於新冠病毒JN.1變異株相關問答時表示，自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在大陸本土病例裡共監測到7例JN.1變異株。後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。

據央視新聞客戶端消息，大陸國家疾控局表示，今年11月以來，JN.1變異株在全球流行毒株中的佔比迅速增加，從11月初的約4%增長至12月初的30%左右。截至12月10日，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1變異株。從分布看，歐洲佔比最高，美洲等大洲的JN.1變異株所佔比例亦呈快速增長趨勢。

疾控局指出，大陸現階段的主要流行株仍為EG.5及其亞分支。自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在大陸本土病例裡共監測到7例JN.1變異株。雖然當前JN.1變異株在大陸流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為大陸國內優勢流行株的可能。

疾控局還說，從各國流行情況看，近期JN.1變異株在多個國家增長迅速，但研究顯示，在傳播方面JN.1與XBB變異株差異不明顯。世界衛生組織（WHO）報告顯示，含有XBB.1.5成分的新冠病毒疫苗仍對JN.1變異株有效。因此，在人群對Omicron變異株廣泛免疫（包括疫苗接種和自然感染）的前提下，JN.1變異株的傳播能力可能相對有限。

JN.1是冠狀病毒OmicronBA.2' rel='BA.2' data-rel='/2/188383' class='tag'>BA.2.86變異株的第二代亞分支，也是BA.2.86變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支。世界衛生組織評價包括JN.1在內的BA.2.86變異株臨床重症感染風險為低等。

據大陸監測數據，JN.1變異株感染者均為輕型或無症狀。不同變異株引起的症狀往往相似，症狀的類型和嚴重程度通常更多地取決於個體免疫力。基於現有證據，JN.1變異株的公共衛生風險較低。

BA.2 BA

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