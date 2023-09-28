國台辦狂批台灣雞蛋荒　陸委會：要介選也留點口德

從台灣鬧蛋荒，到近期進口蛋涉食安問題，大陸國台辦多次發聲抨擊台灣政府，昨國台辦發言人朱鳳蓮更以「八缺」，形容民進黨執政的貪腐和無能。對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏28日喊話，即使是中共要介選，也「希望他們要留一點口德」，因為兩岸日後還是要相見。

詹志宏28日主持陸委會例行記者會，對於國台辦屢次藉雞蛋議題抨擊台灣，做出上述回應。他說，我們一直認為，兩岸之間不管再怎麼樣、有意見的分歧，兩岸關係還是應該多留一點餘地。

另，就大陸今年屢邀台灣村里長赴陸等，詹志宏也表示，很早以前他就向外界報告，「中共對我們的選舉一定會介選，而且已經在介選，這是事實」。

詹志宏說，陸方介選的手法非常多元，例如招待我方一些人到中國大陸後，用很低的費用從事旅遊，該手法已用了很久，檢調單位都會去注意。

詹志宏接著說，呼籲國人，自由民主體制要自己珍惜，對於中共如何介選，我們一定要切實堤防。他說，選舉是人民自己作主很重要的一個體現，政府會持續注意防範中共的介選動作，這是法律行為，不涉及到政治立場問題。