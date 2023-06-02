陸生來台交換已重啟 陸媒：至少22所大陸高校發出通知

陸生來台就讀由於疫情與兩岸關係影響中斷許久，繼陸委會早前公布陸生交換生、研修生已重新入境台灣後，大陸媒體最新的統計顯示，已至少有22所大陸大學發出通知，對接到台灣的33所大學。

據陸媒南方周末報導，多所大陸高校在2022年11月下旬向學生發送陸台灣交換的申請通知，此後歷經篩選與錄取作業，在2023年上學期入境台灣當交換生。這也是新冠疫情後，時隔近3年大陸交換生恢復來台就讀。

報導指出，據不完全統計，至少有22所大陸高校發布了2023年春季的赴台交換通知，其中985、211類院校共14所；一本、二本院校共8所。而這些大陸高校所對接的33所台灣的大學排名大多位於前列，2023年QS世界大學排名前1400名的26所台灣高校中，此次就有20所。

此前即使在2020和2021年，仍有西北政法大學等多所大陸高校發布赴台短期交換報名通知，中國人民大學、深圳大學等還進行面試，結果最終通過面試的學生皆未能成行。而陸生交換生入境台灣重啟的同時，台灣學生到大陸交換重啟則似乎更早。報導提到，2022年3月就有台生到大陸天津體育學院交換。

不過究竟目前大陸有多少高校開放學生來台交換、以及疫情前能夠到台灣交換的大陸高校，則並無官方的統計。早在2008年時任大陸教育部副部長袁貴仁就曾指出當時兩岸已有400多所高校簽署校際交流合作協定；而大陸教育部曾在2022年9月披露，10年來累計開展對台交流項目1,300餘個，兩岸1,000多所高校參與。

2022年11月7日，陸委會正式宣布恢復陸籍研修生來台，最先重啟的是世新大學，於2022年12月19日迎接41位來自香港城市大學的短期研修生來台，其中包含港生與陸生，此後才有大陸高校的陸生直接來台交換。

而根據陸委會的兩岸文教交流統計，2022年第4季申請來台的大陸籍研修生為252人次、核准數為79人次，實質入境為22人次，2023年第1季則有291人次入境。截至目前，大陸仍未恢復陸生來台攻讀學位的政策，此一政策於2020年4月由大陸教育部宣布暫停試點迄今。