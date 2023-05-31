中印記者驅逐戰？陸外交部：不得不採取適當反制措施

大陸與印度近年關係不佳，影響到諸多層面。最新消息顯示，大陸官方證實，目前大陸駐印度最後一位記者的簽證已經過期，官方指印度長期無理打壓大陸記者，「不得不採取適當反制措施」。

縱合央視新聞、澎湃新聞消息，大陸外交部發言人毛寧31日下午在記者會上指出，長期以來大陸媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇。2017年印方將大陸駐印度記者的簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。2020年來拒不審批大陸記者赴印度的常駐申請。2021年12月，官媒中央廣播電視總台駐印度的記者在簽證效期還有2個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境。不久前，印方又拒絕為總台唯一一名駐印度記者延期簽證迫使其離境。目前，大陸最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

毛寧強調，「面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益」。

而面對媒體追問是否這表示大陸將拒絕為印度記者續簽簽證，毛寧指出，大陸一直積極為印度記者在大陸工作和生活提供協助和便利。「印度記者都是在座各位記者的同事和朋友，相信你們很多人也很了解，有的印度記者在華工作生活已經超過10年了，我們願意繼續這樣做」。

但是她強調，「這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助」。

此前據美媒華爾街日報30日引述知情人士指出，新德里5月拒絕為在印度的最後兩名大陸官媒記者續簽簽證，他們來自新華社和央視。至於印度媒體在今年初還有4名駐大陸的記者，但有大陸官員表赤，其中至少2人還未獲得返回大陸的簽證，第3名印度記者5月被告知其官方認證被吊銷，他人仍在中國大陸。

而5月30日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松會見了印度媒體記者瑪諾基亞、潘迪和洛塔，劉勁松強調，當前國際形勢不穩定性不確定性加劇，中印作為人口規模巨大的新興發展中國家，應共同努力將兩國領導人「互為合作夥伴、互不構成威脅、互為發展機遇」重要共識落到實處，妥處分歧、致力合作、相互成就。