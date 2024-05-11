黃埔百年紀念展 四川開展

今年六月是黃埔軍校（現中華民國陸軍軍官學校）建校百周年，為促進兩岸交流、傳承黃埔精神，大陸盛大舉辦系列紀念活動。其中，四川黃埔同學會十日於建川博物館，舉辦黃埔百周年主題展開展儀式，邀兩岸黃埔同學會、後代共約三百人與會，四川黃埔同學代表曾廣文指出，盼兩岸黃埔師生及後代能團結起來，為偉大的中華民族復興奮鬥。

建川博物館位於四川省成都市大邑縣，黃埔軍校於大陸經歷廣州、南京、成都時期，其中，成都招訓學生涵蓋十三期至第廿三期，和一九四九年底廿三期提前畢業時，甫招入的「廿四期入伍生總隊」等，存在時間最久。

適逢黃埔百年，《愛國革命－紀念黃埔軍校建校一百周年主題展》十日舉行開展儀式，主題展展出圖片一千兩百多幅、文物展品一千多件，在四川的黃埔廿三期生曾廣文、廿二期生葉敦重、廿二期生陳朝棟，參加戰幹團後併入黃埔十六期的白健彬等年過九旬甚至百歲的「黃埔老人」也出席與會。

四川黃埔同學會會長曾廣文致詞表示，孫中山先生當年在開學典禮時說，要創造革命軍，來「挽救中國的危亡」，在紀念建校百年之際，我們要總結歷史經驗，反對外來干涉，團結起來發揚黃埔精神，為偉大的中華民族復興而奮鬥。

作為台灣嘉賓代表出席的台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長邱智賢說，他的父親畢業於黃埔軍校第廿一期工兵科，做為後代，不樂見用分割方式去看待黃埔百年，國共有合作也有分裂，兩岸若能更積極交流，共同修訂最能反映真實情況的黃埔校史等，對傳承黃埔精神和推動兩岸關係都是好事。

台青沈杰在北京執業律師，曾祖父是黃埔六期生，後於成都時期擔任教官。他認為，大陸正透過不同形式要和台灣交流，若認為陸方扭曲歷史、搶占話語權，台灣應該主動「把我們的聲音發出來」，藉此和大陸交流，而非關閉交流大門。