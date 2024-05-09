報告：為衝流量 微信用戶配合中共「統一」宣傳

台灣民主實驗室研究報告發現，中國社群微信（WeChat）出現一批影片內容創作者，使用「統一」、「兩岸一家親」等詞彙以衝高流量，顯示中共政治宣傳不再僅限於「由上對下」模式。

台灣民主實驗室今天透過新聞稿表示，「愛國主義販售中：微信資訊生態系」研究報告發現，微信演算法會提高呼應中共政治宣傳的貼文觸及率，有影片創作者主動呼應中共統戰用字，顯示中共政治宣傳出現「參與式宣傳」模式。

台灣民主實驗室分析師何宜靜在報告中指出，微信透過監控避免推廣違反政府政策內容，另也透過演算法鼓勵符合中共主旋律內容，不排除影片內容創作者出於商業目的，自動自發地呼應中共主旋律以提高貼文觸及率。

研究報告於8日發布，研究發現微信出現一群內容創作者，影片內容以在台灣的生活紀錄為主，有的創作者自稱是「土生土長」台灣人；有的創作者則宣稱是「廣東人在台灣」，強調分享在台灣的生活，也為台灣特產販售打廣告。

研究指出，透過數位民族誌研究方法可發現，這些頻道為了推銷商品，會使用「統一」、「兩岸友好」、「兩岸一家親」等中共政治宣傳詞彙，主因為微信演算法會提高呼應中共宣傳的貼文觸及率。

研究提到，這些內容創作者為了賺取流量、提高貼文觸及率，呼應中共政治宣傳，顯示中共政治宣傳不再是「由上對下」的管控模式，現在也有影音創作者「參與式宣傳」模式。

研究報告在研究期間記錄了82個帳號使用「統一」和「祖國」等詞彙以分享台灣文化，這些帳號也使用相似名稱，會在名字前加上「台灣」，或是在名字後加上「在台灣」，他們在微信的「商品櫥窗」功能銷售台灣特產。

有多個微信帳號同時討論相同話題，例如「新台幣長什麼樣子」、「台灣人購買力如何」；另也有短影片標題為「祖國同胞歡迎我們嗎」、「我們什麼時候才能回到祖國」等。

研究發現，部分帳號製作的短影片成為素材庫，被中國官方媒體採用，成為中共宣傳內容。