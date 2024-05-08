快訊

彰化被撞11歲姊姊入院搶救76天 原已好轉「還會笑」突昏迷命危

凶宅沒人要？當年醫師獨到眼光買彰化洪若潭凶宅 今傳開價6千萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024「上海閔行．台灣月」開幕 聚集200餘位兩岸太極愛好者

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
2024年「上海閔行．·台灣月」啓動儀式暨第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動8日下午在上海快樂家園慧音劇場舉行。會上演出太極拳片段。（圖／主辦方提供）
2024年「上海閔行．·台灣月」啓動儀式暨第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動8日下午在上海快樂家園慧音劇場舉行。會上演出太極拳片段。（圖／主辦方提供）

2024年「上海閔行．台灣月」啟動儀式暨第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動8日下午在上海快樂家園慧音劇場舉行，吸引200餘位兩岸太極愛好者相聚上海閔行區，交流太極功夫。

太極拳作為兩岸民眾共享的文化及武術記憶，上海閔行區與台北中山區長期以太極文化為主題進行兩岸交流活動，儘管在疫情期間也不曾中斷，2022年8月上海閔行還與台北中山區共同揭碑兩岸太極文化交流中心。

閔行區台辦主任張海平表示，今年是第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動，本次活動不僅是一次文化盛宴，更是兩岸同胞心靈契合、情感交融的重要時刻，對於促進兩岸共同傳承和弘揚中華傳統文化具有深遠意義。

出席活動的國民黨台北市中山區黨部主委林坤謨表示，「兩岸同根 太極一家」文化交流活動，為兩岸太極愛好者提供一個展示技藝、交流心得的平台，讓更多人了解和喜愛太極拳，感受中華文化的博大精深。

林坤謨指出，台灣月的啟動也為兩岸經濟交流、文化傳承、創新發展等領域帶來更多的機遇和合作。希望以此為契機，不斷擴大交流領域，增進交流互動，攜手創造未來。

會上有太極刀、太極劍、太極扇、太極棍的演出，同時聚集上海台商子女學校學生熱情洋溢的舞蹈；子路班的孩子們帶來的國學詩朗誦，讓觀眾感受到對中華傳統文化、對國風經典的熱愛；也有台青原創並演唱的《兩岸一家親》。

據主辦方表示，2024年「上海閔行．台灣月」進一步擴大參與覆蓋面，將舉辦老街七香文化交流、香樟樹下社區行、兩岸青年騎行、台灣風情社區鄰里節、兩岸乒乓交流、台企服務日等活動，為台企發展、台胞安居、青年圓夢打造更有溫度、更加融合的良好氛圍。

上海 傳統文化 青年

延伸閱讀

上海付費馬桶圈 儲值千元可用13.8萬次

陸高鐵4大線路 下月漲價近20%

限購令鬆綁效應 陸五一檔房市二手房熱銷

房市推「以舊換新」 上海跟進 廣州也考慮

相關新聞

只有她「堅持到畢業」！北京大學正妹學霸讀1冷門專業 網見超狂經歷：才貌雙全

大陸美女學霸林子畢業於大名鼎鼎的北京大學，選擇就讀中文系冷門專業的她，成為2015級學生中「唯一一個堅持到畢業」的學生。就讀應用語言學這門文理交叉的專業時…

浙江僧侶開賓利載妻女？廟方稱是代駕 網炸鍋

浙江海寧一寺廟僧人開豪車的照片引起討論，只見穿僧袍者打開賓利車門，坐到駕駛座。透過後面窗戶可看到一女人抱著一女娃，坐在後...

2024「上海閔行．台灣月」開幕 聚集200餘位兩岸太極愛好者

2024年「上海閔行．台灣月」啟動儀式暨第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動8日下午在上海快樂家園慧音劇場舉行，吸引...

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

近日，中國國家主席習近平到法國訪問。外界注意到，習近平和法國總統馬克宏等會談時，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色...

大陸「假院士」暴增 代辦機構稱80萬可買到

大陸學術圈數十家頂尖學術機構，近期出現多名「歐洲自然科學院」（European Academy of Natural S...

「員工辭職我秒批」 百度副總裁拍視頻7天漲百萬粉 惹議全清空

自稱百度副總裁、公關一號位的璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」7日登上熱搜。從發第一條視頻至今約一周時間，她發布了多條短視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。