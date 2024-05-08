2024「上海閔行．台灣月」開幕 聚集200餘位兩岸太極愛好者

2024年「上海閔行．台灣月」啟動儀式暨第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動8日下午在上海快樂家園慧音劇場舉行，吸引200餘位兩岸太極愛好者相聚上海閔行區，交流太極功夫。

太極拳作為兩岸民眾共享的文化及武術記憶，上海閔行區與台北中山區長期以太極文化為主題進行兩岸交流活動，儘管在疫情期間也不曾中斷，2022年8月上海閔行還與台北中山區共同揭碑兩岸太極文化交流中心。

閔行區台辦主任張海平表示，今年是第四屆「兩岸同根 太極一家」文化交流活動，本次活動不僅是一次文化盛宴，更是兩岸同胞心靈契合、情感交融的重要時刻，對於促進兩岸共同傳承和弘揚中華傳統文化具有深遠意義。

出席活動的國民黨台北市中山區黨部主委林坤謨表示，「兩岸同根 太極一家」文化交流活動，為兩岸太極愛好者提供一個展示技藝、交流心得的平台，讓更多人了解和喜愛太極拳，感受中華文化的博大精深。

林坤謨指出，台灣月的啟動也為兩岸經濟交流、文化傳承、創新發展等領域帶來更多的機遇和合作。希望以此為契機，不斷擴大交流領域，增進交流互動，攜手創造未來。

會上有太極刀、太極劍、太極扇、太極棍的演出，同時聚集上海台商子女學校學生熱情洋溢的舞蹈；子路班的孩子們帶來的國學詩朗誦，讓觀眾感受到對中華傳統文化、對國風經典的熱愛；也有台青原創並演唱的《兩岸一家親》。

據主辦方表示，2024年「上海閔行．台灣月」進一步擴大參與覆蓋面，將舉辦老街七香文化交流、香樟樹下社區行、兩岸青年騎行、台灣風情社區鄰里節、兩岸乒乓交流、台企服務日等活動，為台企發展、台胞安居、青年圓夢打造更有溫度、更加融合的良好氛圍。