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五一假期中國景區擠爆 13.6億人次「在路上」

中央社／ 台北6日電
五一假期接近尾聲，琼州海峽迎來返程高峰。據統計，4月30日至5月5日18時，琼州海峽進出島車輛超8.8萬輛次，旅客超28萬人次。新華社
五一假期接近尾聲，琼州海峽迎來返程高峰。據統計，4月30日至5月5日18時，琼州海峽進出島車輛超8.8萬輛次，旅客超28萬人次。新華社

中國「五一」假期昨天結束，期間各地景區人山人海，5天假期跨區域人員流動量約13.6億人次，日均逾2.7億人次，較疫情前的2019年同期成長24.1%。

出境遊方面，據旅遊平台攜程，五一期間中國民眾出境遊遍及近200個國家、逾3000個城鎮，定單增速高於境內遊，赴日、赴歐遊熱度飆升；期間飛往日本的機票預訂量較2019年成長6成以上，「旅遊+掃貨」成為中國遊客赴日主要訴求。

中國五一勞動節假期（1至5日）昨天結束，官媒央視網引述數據作了上述報導，而期間各地人潮湧動，全國多處知名景點門票售罄。

據指出，北京、上海、杭州、成都等傳統旅遊城市依舊是熱門旅遊目的地，但縣域市場和三、四線城市的旅遊定單增速超過一、二線城市。

報導引述中國交通運輸部公路院大數據行業研發中心副主任劉冬梅分析，今年五一不少省份呈現「縣域旅遊、鄉村旅遊」熱度較高的情況，數字背後說明民眾出行需求旺盛，「也折射出經濟回升向好，長期向好的基本趨勢」。

北京 機票 疫情

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