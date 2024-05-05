影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

大陸南方多地近日持續遭強降雨攻擊，其中廣東省災情最為嚴重。截至4日傍晚，廣東全省共有46個暴雨預警信號生效中（8個紅色、23個橙色、15個黃色），其中在中山三鄉鎮和珠海鬥門白蕉鎮的降水量分別達356.8毫米、302.4毫米。有珠海網友表示，這雨「不是打開了水龍頭，是打開了『水閘』」。

北京日報指出，3日開始，南方新一輪強降雨過程再次來襲。4日，多地進入本次降雨過程最強時段，「雨水全面鋪展開來」，其中廣東中山、珠海、陽江、江門、深圳、茂名等九地都出現大雨。

報導稱，光是4日上午，中山南部鎮街就出現暴雨紅色預警，部分地區三小時雨量達到100毫米。當日11時許，中山已有三個鎮街兩條高速公路等共16處道路積水，暴雨猛烈對當地影響嚴重。

不只北京日報以「雨水全面鋪展開來」來形容本次廣東地區降雨，廣州日報還以「珠江口上空像打開了水龍頭」為標題來報導相關新聞，不少珠江網友在底下留言稱，「不是打開了水龍頭，是打開了『水閘』」。還有人說，「龍王大人歇歇吧…人都發霉了」，已經一個多月沒見過太陽，難道還要再下一個月嗎？

微博上還有一則影片顯示，珠海因暴雨不斷造成嚴重淹水，水已淹到車子都能浮起的高度，畫面中一名女子將愛車天窗打開，手撐雨傘獨自在站在天窗處不知所措。中山大學附屬第五醫院後山，甚至還下出一個巨大的瀑布。