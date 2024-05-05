蘇州工業園區女子手腳被綁片瘋傳 官方闢謠反遭網友質疑

據蘇州市網路聯合闢謠平台日前發文稱，近日，有網民和媒體發布影片和圖文稱，4月30日「蘇州一工業園內一女子被捆綁手腳，頭部淤血，不停痛苦呻吟……」，經向有關方面瞭解，網傳內容系翻炒舊聞，為不實資訊。

不過針對這則闢謠，許多網民反而質疑官方，「舊聞就是真實發生過？那在哪裡呢？」、「沒有見過有人闢謠時間點的」、「你不實的又不是案件是時間，笑到我了」、「中國特色闢謠」。網民要求公布案件的細節。

網絡流傳影片稱，被綁女子是因為跟男同事偷情，被男同事的妻子綁到了橋上。不過網民大多同情女子的遭遇，稱「不管做了什麼，把人綁在橋上就是犯法。」

蘇州官方闢謠則並未證實是否情節為真，只強調「系舊聞炒作」。蘇州市網路聯合闢謠平台稱，請廣大網民不信謠、不傳謠。

網友留言說，「『系炒作舊聞』，那就是有這事，闢謠的是時間？」、「那為啥啊，又不說，又說不實，信你還是信現場拍的？」、「不過我寧願相信是造謠，是影視劇拍攝需要」、「是不是在蘇州？沒地方認領以後都默認是ai智能生成的」。

延伸閱讀：

KOI被曝奶茶外賣底部喝出針頭 江蘇市監局：已介入調查

自曝「家翁是在職領導過節收禮」 蘇州男造謠被行拘

文章授權轉載自《香港01》