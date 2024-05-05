港粵暴雨 接連發布災害警告

香港昨天遭遇嚴重暴雨襲擊，當局接連發布雷暴警告、水浸和山泥傾瀉警告。香港天文台表示，高空擾動為珠江口一帶帶來大驟雨及狂風雷暴；截至下午四時，香港普遍錄得超過五十毫米雨量，而將軍澳部分地區的雨量更超過四百毫米，學校停課、交通受阻，多地停車場淹水，大量汽車浸泡在泥水中。

這波暴雨不僅降在香港，廣東省多地也受災。中新社報導，包括廣東韶關、清遠、河源、珠三角等，全省共有十三個暴雨預警訊號、十七個雷雨大風黃色預警訊號。由於廣東梅大高速公路日前才因雨水導致塌陷，釀成四十八死卅傷慘劇，廣東省氣象局已示警，目前全省土壤含水量高，發生地質災害的風險高，預計降水將持續至五日，需加強監測預警防範。

大陸多地遭遇強降雨，廣東中山市神灣鎮一鱷魚養殖場四日發生因此外牆崩塌、場內水淹，導致四隻鱷魚游出場外，所幸到昨天傍晚，四隻鱷魚都已經趕回池內，暫未收到人員受傷通報。