香港金庸雕塑展 1.5個月吸引10萬人參觀
香港官方為紀念武俠小說家金庸（查良鏞）百年誕辰而舉行的一項雕塑展，一個半月以來吸引10萬人進場參觀。
這項名為「俠之大者─金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，由香港康樂及文化事務署主辦，自3月16日起在文化博物館舉行，主要展出雕塑家任哲以金庸武俠小說人物為題的作品，共有22人，包括郭靖、黃蓉、楊過、小龍女、令狐冲、風清揚、張無忌及任我行等。
香港康樂及文化事務署公布，這項展覽昨天迎來第10萬名參觀者，康文署署長劉明光及聯合策展人方圓明親臨博物館，向第10萬名參觀者送上紀念品，包括由任哲製作及親筆簽名的圖錄及展覽海報。
第10萬名參觀者是來自中國大陸福建郭先生（另有隨行者陳小姐），兩人曾多次到訪香港文化博物館，去年也曾參觀博物館內的張國榮紀念展和李小龍展覽，他們昨天趁著大陸「五一黃金週」假期專程來港參觀「俠之大者」展覽。
郭先生說，初中時看過由金庸小說改編的電影後便愛上金庸的作品，他最喜歡的小說角色是「神鵰俠侶」楊過。
這項展覽將於10月7日結束。
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