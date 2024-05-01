應對日韓競爭 專家籲香港建立中醫藥國際標準

中國全國政協教科衛體委員會副主任鄧清河今天撰文呼籲香港致力建立中醫藥的國際標準，以應對日本和韓國廣泛收集中國傳統藥方等情況。

身兼香港深圳社團總會會長的鄧清河在星島日報撰文指出，有關日本財團透過收購、增資擴產等方式廣泛收集中國傳統藥方的消息不斷，日前又有報導指香港一家老牌中藥材及中成藥零售集團被日本財團洽購，引起業界強烈關注。

文章表示，日、韓等國不斷加速從中國收集中藥方，建立自己的「漢方藥」、「韓醫藥」等體系，弱化中醫藥地理標示和地位，搶占市場，操控中藥材資源，並逐步控制質量標準話語權和文化敘述，「這給我們敲響了保衛中醫藥的警鐘」。

文章表示，香港必須要發揮自身優勢，在智慧財產權、話語權、國際標準等方面加快建設，推動中醫藥發展，「不能讓外人搶先」。

文章說，國際市場、尤其東盟（東協）市場都具有廣闊的空間，但當前中國、香港及企業各有一套中醫藥標準，這給中醫藥「走出去」造成了阻礙。

文章建議中國支持香港在發展中醫藥方面發揮更積極的作用，包括讓香港的中醫藥藉助「一帶一路」走出去，建立中醫藥的國際標準；建立完善中藥的互通認證機制、中藥檢測標準、經典名方的權威認可等；積極支持香港GMP（生產質量管理規範標準）藥廠，鼓勵港企在粵港澳大灣區投資開店、開設融合中醫館，利用現代科技建立中藥煎藥中心等。

近幾年來，港府致力發展中醫藥，目前部分公立醫院已設有中醫門診部，由各大學培訓的中醫師駐診。

此外，香港首家由政府資助的中醫院將於明年分階段投入服務，這在香港醫療體系和中醫藥發展上具有里程碑意義。

本地媒體日前報導，香港老牌中藥連鎖集團余仁生國際的股權易手，日本三井物產及樂敦製藥宣布，將收購余仁生國際86%股權。