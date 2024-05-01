陸「五一長假」 日均跨區人潮高於疫前

今天起5月1日至5日是大陸「五一勞動節」連假，大陸交通運輸部公路局副局長郭勝4月29日表示，5天連假期間，全國日均跨區域人員流動量將逾2.7億人次，超過2023年及疫情前2019年同期水準，其中逾8成是自駕遊。

中新社報導，郭勝指出，今年中國五一長假營業性客運（鐵公路、航空、水運的客運）運量預計日均將達5700萬人次，超過去年同期水準，且達2019年同期的9成。其中，鐵路、民航客運量將超過2019年同期水準。

另據中國國鐵集團表示，今年五一長假的鐵路運輸計畫今天提前啟動，至5月6日結束，為期8天。預計8天期間全國鐵路將發送旅客1.44億人次，日均約1800萬人次；預測5月1日為客流最高峰，當天發送旅客約2100萬人次。

國鐵集團表示，截至4月29日早8時，上述8天內的火車票已售出7300萬張。其中，前往北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢、西安、南京等熱門旅遊城市，以及北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原等熱門區間，客流相對集中。

鐵路部門還將在熱門旅遊城市間開行各具特色的旅遊專列，與景區、酒店聯動，打造消費新場景，助力假日旅遊經濟發展。

公路方面，今年五一長假公路網車流可望集中，且跨省出行多，預計長假期間全國高速公路日均流量約6350萬輛，約為平日的1.8倍。為此，自5月1日凌晨零時至5日午夜12時的5天期間，7人座及以下小客車依例將免收通行費。

郭勝提到，由於五一長假出遊熱度高，各景區周邊可能較擁擠。預計北京、上海、廣州等人口密集城市進出城及機場高速公路容易壅塞。重慶、杭州、西安、長沙、青島等熱門旅遊城市周邊高速公路及通往熱門景區路段，車流量也較大。

在出境遊部分，受到日圓匯率疲軟影響且恰逢櫻花季，日本成為中國人在五一長假最受歡迎的海外去處。

據攜程網調查，日本超越泰國、韓國，成為五一長假最受歡迎的境外旅遊地。大陸網友在五一長假的搜尋順位依序為日本、泰國、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、印尼、澳洲、法國以及越南。

據日本政府觀光局（JNTO）4月17日公布，3月的中國赴日遊客人數為45萬2400人次，比2019年同期減少34.6%。不過，位於上海的日本總領事館表示，「發放的簽證數量正在增加，逐漸恢復到疫情前水準」。