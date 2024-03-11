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候鳥將回遷 德陽人盼再聚

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
在旌湖修整數月的候鳥即將踏上回遷之路，市民紛紛為鳥兒們送行。圖／本報四川德陽傳真
在旌湖修整數月的候鳥即將踏上回遷之路，市民紛紛為鳥兒們送行。圖／本報四川德陽傳真

四川省德陽市是大陸西部著名的「愛鳥之城」，每年冬季都有上萬隻越冬候鳥來此度假。近日，隨著開春後氣溫回升，在當地旌湖修整數月的候鳥又即將踏上回遷之路，市民紛紛抓住最後的機會餵食、拍照，期待與鳥兒們來年「團聚」。

近段時間，各類水鳥種群開始從分散狀態逐漸轉為聚集狀態，在旌湖進行覓食、練習飛行，為即將踏上的回歸之旅做最後準備。據德陽市觀鳥愛鳥志願者協會的人士介紹，近期旌湖候鳥已開始大規模聚集，場景非常壯觀。此外，一些來自其他地方的北遷候鳥也會在旌湖歇腳，其中不乏長尾鴨、赤麻鴨、赤嘴潛鴨、三趾鷗、斑頭雁、灰雁等珍稀候鳥。

陪伴了一個冬天的朋友們即將離開，廣大德陽市民都很不捨。近段時間，每天都有市民來到旌湖兩岸，向鳥兒們投餵餅乾饅頭等鳥食並合影留念。「它們就要遠行了，吃飽了才有力氣飛。希望冬天這些美麗的精靈早點回來，這裡就是它們的家，這就是我們之間的約定。」

市民曾女士說。德陽市觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤表示，德陽作為一座內陸城市，能夠成為這麼多候鳥的家，是一種難得的緣分，也是德陽良好生態環境的體現和市民普遍愛鳥護鳥的回報。「到了今年冬天，經過全新治理的旌湖將更加美麗，華強溝水庫的條件也會更加滿足鳥兒越冬的需求，期待它們早日回家來。」

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