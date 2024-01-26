秦始皇陵「第一陪葬墓」完成挖掘 墓主身分仍然神秘

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸考古單位宣布，已經基本完成對秦始皇陵1號陪葬墓的挖掘，這座墓的主人生前等級非常高。（圖／取自「文物陝西」微信公眾號）
大陸考古單位宣布，已經基本完成對秦始皇陵1號陪葬墓的挖掘，這座墓的主人生前等級非常高。（圖／取自「文物陝西」微信公眾號）

秦始皇陵的考古，自1974年發現兵馬俑以來，一直是備受注目的話題。最新消息顯示，號稱「帝國第一陪葬墓」的高級貴族陪葬墓已經基本完成挖掘，取得重大考古收穫，墓道中的「四輪獨輈車」是目前考古所發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，整體設置見證了陵園制度的重要變遷。但是官方仍未宣布任何關於墓主人身分的具體消息。

據陝西省文物局微信公重要26日消息，2013年開始，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側約440公尺處的「QLCM1」墓（簡稱1號墓）進行持續發掘，目前已經基本完成了墓道、墓室和3座車馬陪葬坑的發掘，取得重大考古收穫。

消息指出，1號墓為一座大型「中」字形豎穴土壙木槨墓，是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白。1號墓墓主等級極高，見證了夏商至戰國晚期王陵「集中公墓制」的消亡，昭示了戰國晚期到宋元明清帝陵「獨立陵園制」的形成與確立，折射出中國古代中央集權制度由血緣政治到地緣政治的巨大歷史變革。

具體而言，1號墓全長100公尺，總面積1,900平方公尺，墓葬南側、西側有壕溝環繞；北側為斷崖；東側為古河床，形成相對獨立的墓園。初步判斷有兩槨兩棺，人骨殘留較少，可見頭向朝南，呈直肢葬。目前已將主棺槨整體打包提取到實驗室，搭建室內考古發掘平台，正進行室內清理。

目前，當地考古單位仍未公布是否已經在棺槨內找到足證墓主人身分關鍵文物的相關消息。

而1號墓出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器，包含編鐘、金銀駱駝、帶廓銅弩機、小型金屬俑等，而小型金屬俑的立體造型藝術，與兵馬俑的藝術風格相似。在北墓道清理出一輛長約7.2公尺的四輪獨輈木車，上帶有完整方形彩繪車蓋；陪葬坑則出土四馬駕獨輈木車、「羊車」等多種車輛。

據秦始皇帝陵博物院先前消息，從2011年開始，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側展開詳細的考古勘探工作，面積約50餘萬平方米，發現9座大、中型墓葬，整齊有序，呈東西一字排列。2013年就開始進行其中的1號墓考古挖掘，但因為北墓道跟陪葬坑的土地租賃存在糾紛，一直無法挖掘，直到2021年才解決這一難題，使墓葬得以完整進行考古工作。

公開資料顯示，自開放以來，秦始皇帝陵博物院已接待中外遊客1億多人次，其中包括220多位國家元首和政府首腦。2023年接待遊客突破1,100萬人次。

考古 兵馬俑 秦始皇

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