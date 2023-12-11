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因應寒潮 濟南全市中小學、幼稚園轉為線上教學

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
濟南全市中小學幼稚園轉為網課以因應寒潮。（圖／取自網易）
濟南全市中小學幼稚園轉為網課以因應寒潮。（圖／取自網易）

為因應寒潮來臨，山東省濟南市繼倡導錯峰上下班後，又宣布全市中小學、幼稚園轉為線上教學。而為了行車安全，北京部分火車停駛，京廣高鐵則採取限速措施。

「濟南市教育局」微信公眾號11日發布通知，為確保學生安全，全市中小學、幼稚園星期一轉為線上教學。 目前有學生在校的寄宿制學校，加強管理做好學生學習和生活保障。

濟南市教育局要求，各級各校要做好線上線下教學模式切換，確保「停課不停學」。 同時也要做好寒流天氣下取暖保障及安全防範應對，加強師生安全教育，確保溫暖安全過冬。

受強烈冷空氣影響，山東省10日起出現寒流、雨雪和強風天氣。山東省氣像台已於10日6發布寒流藍色預警。

氣象部門預計，10日至12日，山東大部地區的過程降溫幅度將在攝氏8至10度，局部降溫幅度達攝氏16度以上；最低氣溫將出現在12日早晨。

另據新華社報導，京津冀地區受大雪影響，北京鐵路官博消息，為確保列車運行安全，對京廣高鐵上下行列車採取限速運行措施。今明兩天，北京西站、北京豐台站部分列車採取停運措施。

大陸中央氣象台預計，11日晚8時，陜西中部、北京西南部、河北南部、山東西部和半島東部等地有大雪，其中，山西南部、河南北部、遼寧東南部等地的部分地區有暴雪。

北京 寒流

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