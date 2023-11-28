成都直飛洛杉磯 復航

24日晚9時許，四川航空股份有限公司（以下簡稱四川航空）3U3837航班從成都天府國際機場起飛，前往美國洛杉磯，標誌著成都直飛洛杉磯航線正式恢復。

中新社報導，四川航空成都至洛杉磯航線採用空中巴士A350機型執飛，每周往返各兩班，分別於每周二、五執行。成都去程航班號為3U3837，計畫用時14小時15分鐘；洛杉磯回程航班號為3U3838，計畫用時19小時25分鐘。

該航線是中國西部地區率先恢復連接中美城市的直飛客運航線，有助於促進中國中西部地區與美國西部的經貿往來和文化交流，對成都打造國際航空中轉樞紐起到關鍵作用。

今年冬航季，四川航空計畫執行國際/地區航線30條，新開成都天府—雪梨、成都天府—洛杉磯等洲際直飛航線，恢復成都天府—芽莊、成都天府—河內等洲內航線。